Telekom'dan maç yayın ihalesi atağı

T24- Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapılacak 4 sezonluk maç yayın ihalesi hem futbol hem yayıncılık sektöründe merakla beklenirken, Türk Telekom grubu son anda sıra dışı bir atak yaptı. Bir TV kanalı olmayan Türk Telekom'un ihaleye TRT ile ortak gireceği tahmin edilirken, grup maçların yayın hakkı ve ligin isim hakkını temsil eden A paketi için tek başına talip oldu.

Milliyet Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu'nun haberine göre grubun bugüne kadar bu kararı deklare etmemesinin nedeni de Saudi Oger’deki ortaklarını çok kısa bir süre önce ikna edebilmeleri...Peki TV kanalı olmayan TT, A paketini alırsa ne yapacak? Sürpriz bir ortaklık ya da işbirliği duyurusu yapılabilir. Küçük bir ihtimal kendi platformunu kurar

Yarın futbol için de yayıncılık için de önemli gün. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki 4 sezonu kapsayacak maç yayın ihalesini yapacak. Toplam 3 paketlik ihale için 4 TV şirketi ile Türk Telekom şartname aldı. Şartname alanların başında 2001’den beri yayın haklarını elinde bulunduran Çukurova grubunun Digitürk’ü geliyor. Bir diğer grup Doğan grubunun D Smart’ı. Doğuş grubunun NTV’si ile devletin TRT’si de bu yarışta. Uzun zamandır ihaleye hazırlandığı bilinen Türk Telekom da (TT) beklendiği gibi şartname aldı.

İhale A, B ve C olarak üç sınıf için yapılacak. 214 milyon 300 bin dolar muhammen bedelli A paketi, Süper Lig’in isim hakkı ile bu ligden haftada en az 4 maçın şifreli canlı yayınını kapsıyor. Bu paketi alan bütün maçların çekimini yapma hakkını kazanacak. Bunun yanı sıra uluslararası kuruluşlara pazarlayabilecek. B paketi 40 milyon 200 bin dolar muhammen bedelli Süper Lig’deki 9 maçın geniş özeti ile üç dakikalık haber amaçlı görüntüleri başka kuruluşlara satabilecek. 13 milyon 400 bin dolar muhammmen bedelli C Paketi ise gol görüntülerinin cep telefonlarından izlenmesini içeren mobil yayın haklarını kapsıyor.





Sürpriz TT’den geldi



Tabi gözler A paketinde. Bugüne kadar kulislerde, 2001 yılından beri yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk’ün kendisine rakipleri karşısında önemli bir üstünlük sağlayan “maç yayın haklarını elinden bırakmamak için mücadele” edeceğini konuşuyordu. Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem her ne kadar ‘yeni fiyatı yüksek bulduk’ dese de grubun ilgisi tartışılmaz.

“Bir yabancı fonla işbirliği yapacak, maddi durumlarını güçlendirip alacaklar” söylentisini ise kesin bir dille yalanlıyorlar. “Tek başımıza masada olacağız” diyorlar.

NTV ise bizzat Genel Müdürü Cem Aydın’ın ağzından TRT ile birlikte B paketine girmek istediklerini beyan etti. D Smart ise ihalede “sürpriz yapabilme” ihtimalinden sözediyor.

Ancak gerçek sürpriz Türk Telekom’dan geldi. Türk Telekom A Grubu için tek başına ihaleye girmeye karar verdi. Daha önce “Türk Telekom alacak TRT yayınlayacak”, “TRT ile ortak ihaleye girecek” şeklindeki söylentiler asılsız çıkmış oldu.



İnternet TV’de yayınlanacak



Bu noktada akla bir soru geliyor: İyi de TT ihaleyi kazanırsa maçlar nerede yayınlanacak? Bu sorunun bir kolay bir de zor cevabı var. Önce kolayı: IPTV’de. Yani internet üzerinden televizyonda. Zaten bunun için çalışmalarını, hazırlıklarını bitirdiler. Sorunun zor cevap bulacak kısmına gelince. İyi de internette değil de televizyonda nerede yayınlar? Bunun için kısa bir süre sonra bir açıklama gelebilir. Bu bir satın alma ya da işbirliği anlaşması olabilir. Küçük bir ihtimal kendi platformunu kurabilir.

TT’den aldığım izlenim yönetim ihaleyi almak için çok istekli. Neredeyse şartname alacakları güne kadar Saudi Oger grubu şirketlerinden Oger grubun yöneticilerini ikna etmek için çalışmışlar. Türk Telekom’un yüzde 55’i Oger Telecom’un. Bu şirketin yüzde 35’i de Saudi Telecom’un.

Bu arada Türk Telekom ihale günü tüm paketlerin “üzerine kalabileceğini de” hesaplamış durumda. Çünkü ihale şartnamesi A paketinden sonra B ve C’ye talip çıkmazsa A paketini alan hepsini parasını verip alır diye şart koymuş. Bunun için de hazırlık yapılmış.

TT’nin ‘maç kutusu’ ne işe yarayacak?





- 8 Mbit’in üzerinde internet erişimi sayesinde maçların internetten kesintisiz ve canlı izlenebilmesini sağlayacak.

- Maç sırasında izleyicilerin diğer IPTV kullanıcılarıyla ekrandan mesajlaşması, online sohbet imkânının önü açılacak.

- Televizyon üzerinden online bahis oynanabilecek.

- Bu kutu sadece maçların değil TV kanallarının, filmlerin, dizilerin ve video sitelerinin de internet üzerinden televizyondan izlenmesine aracılık edecek.

- IPTV üzerinden canl yayın hizmeti alınabildiği gibi geçmişteki içeriğe de her an ulaşmak mümkün olacak (banttan yayın). Bu sayede maç, film veya dizileri her an izlemek mümkün olacak.

- Bu kutuyla televizyon şimdiki kumandaların gelişmiş versiyonu olan bir kumanda ile kontrol edilecek.

TÜRK TELEKOM İHALEYİ ALIRSA BU İŞTEN NE KAZANACAK?



Gelin bu işe büyük yatırım yapmayı planlayan ve tüm grup şirketleriyle uzun süreden bu yana ‘futbol mesaisi’ yapan Türk Telekom’un yayın haklarıyla eline ne geçeceği düşünelim ve maddeleyelim:



IPTV’de bulunmaz içerik



Türk Telekom yayın hakları ihalesinin dijital haklarını alarak internet üzerinden maçları yayınlamak istiyor. Bu işi de sadece bilgisayardan değil TV’den de yapmayı planlıyor. Bu noktada da IPTV (internetten televizyon) teknolojisini kullanacak. İçerik tarafında TTNet devreye giriyor. Birkaç yıldan bu yana IPTV için altyapı kurulumu yapan Türk Telekom, TV’ye takılacak bir kutuyla internete televizyondan erişimin önünü açacak. Vestel TT için şu anda 10 binin üzerinde IPTV kutusu hazırlayarak, teslim etti. Hedefte şimdiden 50 bin kutu var. Futbol yayın ihalesi alındığı taktirde bu rakamın bir anda yüzbinli rakamlara çıkması öngörülüyor. IPTV teknolojisini tanıtmaya hazırlanan Türk Telekom için bu içerik adeta bulunmaz bir nimet. Çünkü video içeriği ve filmlere dayanan IPTV projesinin yayılma hızı futbolsuz düşünüldüğünde oldukça yavaş kalabilir.





Alırsa Turkcell’i zorlayacak





Türk Telekom kendisine rakip olarak şu anda sadece Çukurova grubunun yönetimindeki Turkcell’i görüyor. Sabit hatta gelirlerin düştüğü dönemde grup şirketi Avea ile çıkışa geçmek istiyor. TT yayın haklarına ortak olarak 1. Lig’in isim hakkını Turkcell’in elinde almayı planlıyor. Turkcell isim hakkını 5 yıllığına 10 milyon dolara aldı. Süre doluyor. TT bu yayınlar sayesinde şu an yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk’ün (Çukurova’nın bir diğer şirketi) piyasa değerinin ciddi anlamda aşağı düşmesini sağlayabilir. Sonuç olarak ihaleyi alamamak TT’ye darbe vurmaz ama ihaleyi kaptırmak Digitürk’ü vurur. Digitürk’ün sonuna kadar gideceği belirtiliyor.





Tam takım hazırlar





Digitürk bugüne kadar gerek teknoloji gerekse bayi-teknik servis alanına büyük yatırım yaptı. İhaleyi kaybederse bu operasyondan büyük zarar yazacak. TT ise mevcut bayi ağı ve teknik servisleriyle şimdiden bu işe hazır. Yapılacak olan yeni düzenlemelerle kısa sürede sisteme uyum sağlayabilir. Ayrıca grup içindeki teknoloji şirketleri Argela ve Innova, TT için büyük avantaj. Yeni teknoloji tarafında bu iki şirketin pek çok çözümü bulunuyor. Argela IPTV konusunda uzman. Innova ise bahis ve online yazılım alanında iddialı.