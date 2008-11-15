Telekom'a yan bakma!..



Beko Basketbol Ligi'nde Ankara'da Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Türk Telekom, maçtan 95-89 galip gelerek 5. maçından da kayıpsız ayrıldı.





Beko Basketbol Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Türk Telekom, kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 95-89 mağlup ederek 5. maçından da galip ayrılmış oldu.



Karşılaşmaya Türk Telekomspor, Dudley'in, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise Onur'un arka arkaya bulduğu basketlerle başladı. Tutku'nun basketine de Basden ile hemen yanıt veren konuk takım, skordaki dengeyi korudu ve 3. dakika 7-7'lik eşitlikle geçildi. Birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki takımın mücadelesinde Mersin temsilcisi pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden Lofton ile etkili oldu. Türk Telekomspor ise Dudley ile skor bulmayı sürdürdü. Onur'un 3 sayılık basketiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi skor üstünlüğünü ele geçirirken, Ffriend-Basden ikilisinin de skora katkı vermesiyle konuk takım 8. dakikada yakaladığı 10-2'lik seriyle farkı 8 sayıya çıkardı. Türk Telekom, Lofton'un sayılarına engel olamadı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk periyodu 26-22 önde tamamladı.



2. periyoda pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden İnanç'ın basketleriyle başlayan Mersin temsilcisi, Barış ve Wright'ın basketlerine engel olamadı. Ev sahibi takım, Barış-Winston ikilisinin 3 sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Lofton ile dış atışlardan skor üretti. Türk Telekom, Dudley ve Blakney ile rakip potada etkili olarak yakaladığı 9-2'lik seriyle 17. dakikada skor üstünlüğünü bir kez daha eline geçirdi: 39-38. Dudley'in sayılarıyla maçta dengeyi yakalayan Ankara temsilcisi, McCallebb'in 3 sayılık basketine yanıt veremdi ve konuk takım, ilk yarıyı 45-46 önde kapattı.



İkinci yarıya İnanç ve Ffriend'in sayılarıyla başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Onur'un 3 sayılık basketiyle 6-2'lik bir seri yakaladı ve 22. dakikanın içinde 5 sayılık farka ulaştı: 52-47.Dudley'in basketiyle rakibinin yakaladığı seriyi bozan başkent ekibi, Blakney ile farkı yeniden 1 sayıya indirse de Onur'un etkili oyunuyla Mersin temsilcisi üstünlüğünü korudu. Dudley'in skorer oyununa Bekir ve Barış'ın da destek vermesiyle farkın açılmasına izin vermeyen Türk Telekom, alan savunması yaparak rakibini 3 hücumda durdurmayı başardı ve periyod sonuna kadar etkili oyunun sürdü. Başkent temsilcisi, son periyoda 69-66'lık skorla önde girdi.



4. periyoda iki takım da alan savunması yaparak başladı. Konuk takım, Callebb'in hızlı hücumdan bulduğu basketle bu periyottaki ilk sayılarına ulaşırken, Türk Telekom, Serkan'ın bulduğu 3 sayılık basketle alan savunmasına iyi hücum etti. Pota altını Wright ile çok iyi domine eden Ankara temsilcisi, Lofton'ı durdurmakta zorlanırken, McCallebb'in skorer oyunuyla 33. dakikada Mersin Büyükşehir Belediyesi maçta yeniden öne geçti: 76-74. Karşılıklı içeriden ve dışarıdan atılan basketlerle skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, Dudley ve Tutku ile skor üreten Türk Telekom, son 4 dakikasına 83-78 önde girdiği karşılaşmayı 95-89 kazandı.



TÜRK TELEKOMSPOR: 95 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 89

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Biricik xx, Can Atsüren xx, Kaan Büyükçil xx

Türk Telekomspor: Serkan xx 6, Bekir xx 3, Tutku xx 11, Dudley xxx 24, Lang x 5, Wright xx 11, Barış xx 15, Blakney xxx 14, Asım x 2, Winston x 4

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton xxx 13, Basden xx 7, Onur xxx 18, Fahri x, Ffriend xx 10, Mc Callebb xxx 21, İnanç xx 16, Ümit x 4

1. Periyot: 22-26

Devre: 46-45 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 69-66

Beş Faul Alan: Basden 36.00 (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

