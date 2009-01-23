Telekom'a müjde!..



ULEB Temyiz Kurulu, Türk Telekom'un Benei Hasharon ile Ankara'da oynaması gereken maçtan önce çıkan olaylar nedeniyle aldığı 1 maç seyircisiz oynma cezasına yaptığı itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.



FIBA Eurocup 1. turunda İsrail takımı Benei Hasharon ile yapılan karşılaşmada çıkan olayların ardından hükmen galip ilan edilmesine karşın 1 maç da seyircisiz oynama cezası alan Türk Telekom'un itirazı kabul edildi. ULEB Temyiz Kurulu, başkent ekibinin seyircisiz oynama cezasını kaldırdı.



TÜRK TELEKOMSPOR MASA BAŞINDA DA GALİP



Eurocup Avrupa Kupası 1. tur eleme grubunda İsrail takımı Benei Hasharon ile yapılan basketbol maçında çıkan olaylar sonrasında sahasında 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Türk Telekom, İsviçre de bulunan ULEB Disiplin Kurulu'nun verdiği karar karşısında, ULEB Temyiz Kurulu Başkanlığına yaptığı itiraz sonucunda cezayı kaldırtmayı başardı.



Kulübün Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Ersin Eroğlu yaptığı açıklamada, "Uluslararası deneyime sahip hukukçularla çalışarak itirazımızı çok haklı nedenlere dayandırdık. Spor alanında uzmanlaşmış, İsviçre spor ve CAS mahkemelerinde daha önce benzer olaylarda ülkemizi savunan hukukçulardan da destek aldık, Önceki savunmamızda da haklıydık, bunda da. Ama ceza alınca bunu temyize götürmeye ve hakkımızı masabaşında da aradık. Uluslararası arenada takımımızı , kulübümüzü ve ülkemizi saha içinde ve saha dışında en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum" dedi.



Eroğlu,"Bu savunmanın hazırlanması ve temyiz başvurusu sırasında büyük emeği geçen başta Genel Menajerimiz Sayın İrfan Yücesoy olmak üzere, spor hukukunda uzman değerli Avukat Kemal Kapulluoğlu ve Avukat Serhan Özdemir ile bu süreç içinde çok yoğun bir çaba içinde olan TT Spor Dış İlişkiler sorumlusu Didem Alp'e teşekkür ediyorum. Yolumuz açıktır, taraftarlarımızla birlikte Avrupa Kupası finallerine kadar gideceğimize inanıyorum, Bu kupada sonuna kadar gideceğimize ve alacağımıza hocamızdan oyuncusuna, yöneticisinden malzemecisine kadar herkes inanıyor. Türk Telekom ilk kupaların ve başarıların yanına Avrupa Kupasını da koymak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Hatırlanacağı üzere olaylı maçta İsrail takımı olayların yatışması, güvenliğin sağlanması ve seyircinin salondan çıkmasına rağmen sahaya çıkmamış ve hükmen mağlup olmuştu.

