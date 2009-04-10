Telekom’a Darüşşafaka darbesi



Beko Basketbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan karşılaşmada Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Cooper Tires'a 77-73 mağlup oldu.



Beko Basketbol Ligi’inde Ankara’da oynanan maçta Türk Telekom, Darüşşafaka’ya 77-73 yenildi.



Türk Telekom, karşılaşmaya Erwin Dudley ile Mutlu Akpınar'ın, Darüşşafaka Cooper Tires ise Soner Şentürk ve Sean Banks'in basketleriyle başladı. İki takımın da üst üste hücumlardan boş döndüğü 2 dakikalık bölümün ardından konuk takım, Maarten Leunen'in basketi ile 4. dakikayı 4-7 önde geçti. Dış atışlarla skor bulmaya çalışan ve bu isteğinde başarılı olamayan rakibi karşısında Erwin Dudley-Khaild El-Amin ikilisi ile etkili olan Ankara temsilcisi, 6. dakikada skorda dengeyi kurdu: 10-10. Pota altından Kenan Bajramovic'in bulduğu sayılara, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle hemen yanıt veren İstanbul temsilcisi, Melih Mahmutoğlu'nun basketi ile ilk periyodu 16-18 önde tamamladı.



İkinci periyoda Khaild El-Amin'in 3 sayılık basketleri ile başlayan Türk Telekom, Cliff Hammonds ve Melih Mahmutoğlu'nun basketlerine engel olamadı. Hücum ribaundlarında etkili olarak rakibinin savunma direncini kıran Darüşşafaka Cooper Tires, Emre Bayav'ın basketiyle 15. dakikaya 22-25 önde girdi. Barış Özcan'ın 3 sayılık basketinin ardından Erwin Dudley ile boyalı alandan skor bulan Türk Telekom, savunmasını sertleştirirken, Roderick Blakney-Kenan Bajramovic ikilisinin de skora katkı sağlamasıyla 14-1'lik bir seri yakaladı ve 18. dakikanın içinde 10 sayılık üstünlüğü yakaladı: 36-26. Maarten Leunen ile Barış Hersek'in 3'er sayılık basketleriyle suskunluğunu bozan konuk takım, farkı 5 sayıya indirdi. Soyunma odasına Türk Telekom 40-35 önde gitti.



İkinci yarıya ev sahibi takım, Khaild El-Amin-Mutlu Akpınar ikilisinin, Darüşşafaka Cooper Tires ise Maarten Leunen ve Barış Hersek'in basketleriyle başladı. Emre Bayav'ın serbest atışlardan kazandırdığı sayıların ardından Cliff Hammonds'ın 3 sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 2 sayıya indiren konuk takım, 28. dakikaya girilirken de Sean Banks'in sayılarıyla skorda dengeyi kurdu: 48-48. Rakibine oranla bu periyotta daha az hata ile oynayan İstanbul temsilcisi, son periyoda skor üstünlüğünü ele geçirerek 52-55 önde girdi.



Dördüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, Melih ve Hammonds ile sayılar bulan Darüşşafaka Cooper Tires, son 3 dakikaya 4 sayı farkla 66-62 önde girdi. Son 1 dakikaya 70-65'lik skorla önde giren konuk ekip, taktik faulleri de iyi değerlendirerek salondan 77-73 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 73 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TIRES: 77

Salon: Atatürk

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Berk Tosun xx, Sencer Yılmaz xx

Türk Telekom: El Amin xxx 23, Barış Özcan xx 9, Mutlu xx 8, Bajramovic xx 10, Dudley xx 11, Barış Ermiş x 2, Asım x 2, Blakney xx 8

Darüşşafaka Cooper Tires: Soner xx 10, Hammonds xxx 11, Melih xx 8, Banks xxx 15, Leunen xxx 13, Barış Hersek xxx 13, Emre xx 7

1. periyot: 16-18

Devre: 40-35 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 52-55