Telekom zorlanmadı



Türk Telekom, Beko Basketbol Ligi'nin 3. haftasında evinde Casa TED Ankara Kolejliler'i 76-68 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta Türk Telekom, Casa TED Ankara Kolejliler'i 76-68 yendi.



Karşılaşmaya Türk Telekom Dudley, Casa TED Ankara Kolejliler ise Hansen'in pota altından bulduğu sayılarla başladı. Özellikle Hansen'in sayılarıyla etkili olmayan devam eden Casa TED Ankara Kolejliler, 3. dakikayı 9-4 üstün geçti. Dudley-Lang ikilisinin sayılarıyla oyunda dengeyi sağlayan Türk Telekom, 5. dakikada farkı 1 sayıya kadar (9-8) indirdi. Tutku'nun da skora katkı yapmasıyla 6. dakika içinde 15-13'lük skorla ilk kez öne geçen mavi-beyazlılar, Winston'ın art arda basketleriyle 8. dakika içinde farkı 7 sayıya kadar (20-13) çıkardı ve çeyreği de aynı skorla önde bitirdi.



2. periyoda hücumda çok top kaybı yaparak başlayan rakibi karşısında Hansen ve Ziya ile skor üreten Casa TED Ankara Kolejliler, 13. dakikada 25-19'luk skorla farkı 6 sayıya indirdi. Serkan'ın 3 sayılık basketiyle toparlanan Türk Telekom, Barış ve Blakney ile dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayarak 17. dakikayı 38-25 önde geçti. Hücumda Özgür ile 3 sayılık basketler bulan, rakibinin hızını kesmek için de alan savunmasını tercih eden Casa TED Ankara Kolejliler karşısında Bekir-Barış ikilisiyle skor üreten Türk Telekom, devreyi 42-31 üstün tamamladı.



3. çeyreğe hücumda etkisiz giren rakibi karşısında çok başarılı bir performans sergileyen Türk Telekom, Wright-Dudley ikilisinin sayılarıyla 10-2'lik seri yakaladı ve 23. dakika içinde farkı 19 sayıya kadar (52-33) çıkardı. Özgür ve Prowell'ın 3 sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışan rakibi karşısında Wright ile pota altında etkili olan mavi-beyazlılar, aradaki farkı korudu ve 26. dakikaya da 57-39 üstün girdi. Özellikle Prowell ve Önder'in basketleriyle 8-1'lik seri yakalayan Casa TED Ankara Kolejliler, 29. dakikada farkı biraz olsun azaltsa da (58-47), Türk Telekom bu periyodu da 60-47 önde geçti.



Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte, özellikle Serkan ile skor üreten Türk Telekom, Dudley'in de boyalı alanı iyi kullanmasıyla 33. dakikaya 67-53 üstün girdi. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren, Ziya, Prowell ve Önder'in sayılarıyla da 10-3'lük seri yakalayan Casa TED Ankara Kolejliler, 36. dakikada farkı 7 sayıya kadar (70-63) düşürdü. Serkan ve Winston'ın basketleriyle farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Türk Telekom, karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 76 - CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 68

Salon: Atatürk

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Halil Baldemir xx, Ziya Özorhon xx

Türk Telekom: Serkan xx 11, Tutku xx 5, Winston xx 11, Dudley xxx 13, Lang xx 2, Wright xxxx 22, Asım x, Blakney xx 5, Bekir x 2, Barış Özcan x 5

Casa TED Ankara Kolejliler: Polat x 4, Caner Erdeniz x 2, Bell x 7, Prowell xxx 16, Hansen xxx 14, Özgür xx 9, Ziya xx 5, Önder xx 6, Caner Öner xx 5, Volkan x

1. periyot: 20-13

Devre: 42-31

3. periyot: 60-47

