Telekom şampiyonluğa inanıyor



Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Türk Telekom, lige iddialı girerek, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.



Türk Telekom Basketbol Şube Genel Menajeri İrfan Yücesoy, yaptığı açıklamada, cumartesi günü Ankara'da Erdemirspor ile yapacakları maçı kazanarak ligde iddialı olduklarını kanıtlamak istediklerini söyledi.



Lige Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak girdiklerini ve bunun iyi bir başlangıç olacağını belirten Yücesoy, şunları kaydetti:



''43 yaşına giren ligde bu kez biz şampiyonluğu kucaklamayı amaçlıyoruz. Şimdi rehavete kapılmadan hedeflediğimiz diğer kupalara da uzanmak için çok çalışacağız. Bunu yaparken, taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. Ankaralıların desteğiyle yeni büyük başarılara imza atmak istiyoruz.''



Türkiye Kupası'nda oynanan maçların, bu yıl Beko Basketbol Ligi'nin çok çekişmeli geçeceğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Yücesoy, özellikle Erdemirspor'un ligin yeni takımı olmasına rağmen 8'li finallere adını yazdırarak gücünü kanıtladığını savundu.



Yücesoy, Erdemirspor maçıyla ilgili olarak, ''Zor maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Lige galibiyetle başlayabilmek için tüm gücümüzle savaşacağız. Basketbol severlerin de Atatürk Spor Salonu'nu doldurmalarını bekliyoruz'' dedi.