Telekom rövanşı aldı



Beko Basketbol Ligi'nde 23. haftanın en önemli maçında Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Ülker'i 87-78'i mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini aldı.



Haftanın maçında Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi’nde ikinci sırada yer alan Türk Telekom'a konuk oldu.



Sezon öncesinde geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan çok uzun bir süre takımından uzak kalan Ömer Aşık’ın da bu sezon ilk kez forma giydiği maçta Serkan Erdoğan'a çözüm üretemedi ve sahadan 87-78'lik skorla mağlup ayrıldı.



İki takım da maça hücumda çok iyi başlarken, ilk 4 dakikalık bölüm 10-8 konuk Fenerbahçe Ülker’in üstünlüğüyle geçildi. Kalan sürede Serkan Erdoğan ve Bajramovic'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren başkent temsilcisi, ilk çeyreği de 21-19 önde kapattı.



İkinci çeyreğe Mirsad Türkcan’ın basketiyle giren sarı-lacivertliler, Giricek’in 3 sayı isabetiyle 24-21 öne geçmesine rağmen savunmada etkili olamadı ve Bekir Yarangüme ile cevap veren Telekom skora 24-24 eşitlik getirdi.



Mirsad Türkcan’ın üst üste ürettiği 5 sayıyla birlikte farkı da 5 sayıya çıkaran Fenerbahçe Ülker, ilk yarının son 5.5 dakikasına Mrsic’in üç sayılık basketiyle 31-24 önde girdi. Dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indiren Telekom, Serkan Erdoğan’ın basketiyle son 2 dakikaya girilirken 36-35 öne geçti.



Serkan Erdoğan’ın sayılarıyla 7 sayı geriden gelerek 6 sayı öne geçmeyi başaran başkent ekibi, soyunma odasına da 43-37 üstün gitti.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, Serkan Erdoğan'ın hücumda ön plana çıkmasıyla üçüncü çeyrekte son 3 dakikaya girilirken Telekom skoru 62-51'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Preldzic ve Mrsic'in sayılarıyla farkı tek hanelere indiren Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe 69-60 geride başladı.



Ömer Onan ve Giricek'in basketleriyle farkı 6 sayıya çeken sarı-lacivertliler, Bekir Yarangüme'nin üst üste kaydettiği basketlere engel olamayınca son 5 dakikaya 75-68 geride girdi. Mirsad Türkcan ve Giricek'in sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Ülker, savunmada bekleneni veremeyince sahadan 87-78 galip ayrıldı.



Telekom'da Lang ve Serkan Erdoğan 22'şer sayıyla yıldızlaşırken, Bekir Yarangüme de 17 sayı kaydetti. Lang ayrıca istatistiklerine 7 de ribaunt ekledi.



Fenerbahçe Ülker'de ise Mrsic 15, Mirsad 14 ve Ömer Onan da 10 sayıyla mücadele etti. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Ömer Aşık ise, 8 sayı - 4 ribauntla salondan ayrıldı.



