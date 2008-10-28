Telekom mutlu döndü



Beko Basketbol Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 71-64 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 71-64 yendi.



Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, Dudley'in pota altındaki etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti.



Pınar Karşıyaka, Williams'ın sayılarıyla rakibine karşılık verirken, 7. dakikadan itibaren Mims ile bulduğu sayılarla periyodun bitimine 25 saniye kala 17-14 öne geçti.



Türk Telekom, Dudley'in basket faulden kazandırdığı sayılarla rakibini yakaladı ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.



2. periyoda Dudley'in sayılarıyla başlayan Türk Telekom, Mims'in 3 sayılık basketine engel olamayınca, karşılaşmanın 13. dakikasında rakibi karşısında 4 sayı geriye düştü: 25-21.



Wright'ın basketleriyle rakibini yeniden yakalayan konuk takıma Pınar Karşıyaka, Williams ile karşılık verdi. İlk yarının son 2 dakikasına Benton'un smaç basketiyle giren yeşil-kırmızılılar, Williams'ın etkili oyunuyla devreyi 37-33 önde kapadı.



3. çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Serkan ile etkili olan Türk Telekom, karşılaşmanın 24. dakikasında bu oyuncunun kazandırdığı 3 sayılık basketle 44-43 öne geçti.



Mims ve Hakan'ın sayılarıyla 3. periyodun bitimine 3 dakika kala 47-46'lık skorla yeniden öne geçen Pınar Karşıyaka, genç Furkan ve Williams ile bulduğu sayılarla karşılaşmada üstünlüğünü sürdürdü ve 3. periyodu 51-46 önde tamamladı.



Karşılaşmanın son periyodunda Wright ile sayılar bulan Türk Telekom, maçın bitimine 5 dakika kala Blackney'in 3 sayılık basketiyle 55-54 öne geçti.



Bu dakikadan sonra yine Wright ile etkili olan Ankara temsilcisi, bitime 2.5 dakika kala Serkan'ın faul atışlarından kazandırdığı sayılarla 5 sayılık farka ulaştı: 61-56.



Dudley-Wright ikilisinin etkili oyunlarıyla farkı koruyan mavi-beyazlılar, son dakikasına 67-61 önde girdiği karşılaşmadan 71-64 galip ayrıldı.



Karşılaşma öncesinde Pınar Karşıyaka taraftarları eski oyuncuları Asım Pars ve Barış Ermiş'e tezahüratta bulunarak, tribüne çağırdı.



PINAR KARŞIYAKA: 64 - TÜRK TELEKOM: 71

Salon: Karşıyaka

Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Uğur Özen xxx, Murat Ciner xxx

Pınar Karşıyaka: Hakan xx 4, Furkan xx 4, Williams xxx 24, Mims xxx 19, Erhan xx, Gökper xx, Ömer xx, Berk xx, Valentin xx 3, Benton xx 10

Türk Telekom: Blackney xx 9, Serkan xxx 15, Bekir xx 4, Dudley xxx 17, Lang xx 2, Barış Ermiş xx, Wright xxx 22, Tutku xx 2, Barış Özcan xx, Asım xx

1. Periyot: 17-17

Devre: 37-33 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 51-46

Beş Faulle Çıkanlar: 38.33 Wright (Türk Telekom), 39.18 Williams (Pınar Karşıyaka)

