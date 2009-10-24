Telekom Mersin B.B'yi 90-78'le geçti

Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 90-78 yenerken Wilson 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.



Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 90-78 yendi.



Her iki takımın da üst üste hücumlardan boş döndüğü ve 1.5 dakika süresince sayı üretemediği karşılaşmada, Türk Telekom ilk sayılarına Owens ile ulaştı. İnanç ve James ile sayı üreten rakibine Ümit ve Bekir ile karşılık veren Türk Telekom, 3. dakikaya 7-6 üstün girdi. Özellikle James ile hücumda etkili bir oyun sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4-0'lık seriyle 4. dakikada 10-7 öne geçti. Owens'ın 3 sayılık basketiyle uzun bir aradan sonra skor üreten Türk Telekom, yine bu oyuncunun serbet atışlardan bulduğu sayılarla 6. dakikada skoru yeniden lehine çevirdi: (12-10) pota altında Lang'i iyi kullanan başkent temsilcisi, Owens'ın skorer oyununu sürdürmesiyle ilk çeyreği 20-13 önde bitirdi.



2. periyoda Mersin Büyükşehir Belediyesi James, Türk Telekom ise Hüseyin'in sayılarıyla başladı. Her iki takımın da hücum organizasyonlarında zorluk çektiği bu dakikalarda, Serkan-Wilson ikilisiyle skor bulan Türk Telekom, 14. dakikaya 29-20 önde girdi. Wilson ile art arda basketler bulmaya devam eden başkent ekibi, 16. dakikaya kadar yakaladığı en farklı skora (34-24) ulaştı. Asım ve James'in basketleriyle 10-2'lik bir seri bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çeyreğin bitmesine 1 dakika kala farkı 2 sayıya (36-34) kadar indirse de, devre 40-34 Türk Telekom lehine sonuçlandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. çeyreğe Frahm'ın 3 sayılık basketiyle girerken, Türk Telekom, rakibine Wilson ile karşılık verdi. Frahm ile çeyreğin ilk dakikalarında art arda üç tane 3 sayılık basket üreten konuk ekip, 22. dakikada 43-43'lük skorla beraberliği sağladı. Owens ve Serkan ile skor üreten Türk Telekom, Lang'in pota altı basketiyle 6-0'lık seri buldu ve 25. dakika içinde yeniden farkı (49-43) açtı. Yaptığı tam saha baskıyla rakibini durdurmaya çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mallet-Wilson ikilisinin sayılarına engel olamayınca başkent ekibi farkı giderek açtı ve 27. dakikaya 57-45 önde girdi.



Serkan ve Wilson'ın 3 sayılık basketleriyle oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Türk Telekom, bu periyodu da 65-52 üstün geçti.



4. periyoda hücumda etkili başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Frahm'ın basketleriyle 6-0'lık seri bularak, 33. dakika içinde farkı 7 sayıya (65-58) indirdi. Hüseyin ile bu periyottaki ilk sayılarını bulan Türk Telekom, Wilson'ın da skora katkı yapmaya devam etmesiyle farkın kapanmasına izin vermedi ve 34. dakikaya 71-58 önde girdi. Gerek savunmada, gerekse de hücumda başarılı bir oyun sergileyen Türk Telekom, Hüseyin ve Serkan ile skor üreterek aradaki farkı korudu ve son 2 dakikasına 80-70 önde girdiği karşılaşmadan 90-78 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOM: 90 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 78



Salon: Atatürk



Hakemler: Murat Biricik xx, Kaan Büyükçil xx, Yücel Çilingir xx



Türk Telekom: Lang xx 8, Bekir xx 8, Owens xxx 11, Ümit x 3, Mallet xxx 14, Soner xx 4, Ersin Dağlı x 2, Serkan xx 10, Hüseyin xx 9, Wilson xxx 21



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 13, İnanç x 2, Onur xx 5, Baron xxx 17, James xx 14, Nedim x 2, Frahm xxx 23, Altan x 2, Mijatovic x



1. periyot: 20-13

Devre: 40-34

3. periyot: 65-52