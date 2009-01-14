Telekom lider tamamladı



Eurocup D Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, Panellinios'a deplasmanda 82-74 yenilmesine karşın grubunu ilk sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.



Basketbolda Erkekler Avrupa Kupası (D) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekomspor, gruptaki 6. ve son maçında Yunanistan'ın BC Panellinios takımına deplasmanda 82-74 yenilerek 2. yenilgisini aldı.



Maça Türk Telekomspor, Blackney ve Serkan, BC Panellinios ise Ostojiç ve Golemac'ın basketleriyle başladı.



Evsahibi takım pota altından skor üretirken, Türk temsilcisi Wright ve Bekir ile basketler bularak 5. dakikayı 10-9 üstün geçti.



Kalaitzidis ile birlikte Newley-Grundy ikilisinin de skora katkı vermesiyle Yunan temsilcisi, Türk Telekomspor'un skor üretemediği dakikaları iyi değerlendirdi ve 7. dakikanın içinde yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı 8 sayıya çıkararak skoru da 18-10'a taşıdı.



Wright'ın basketiyle skordaki suskunluğunu bozan Türk Telekomspor, hücum organizasyonlarında başarı sağlayamazken savunmasında da açıklar verdi. İlk periyodu evsahibi takım 23-17 önde tamamladı.



2. periyodın başında üstüste 5 hücumdan boş dönen Türk Telekomspor karşısında Grundy ile etkili olan BC Panellinios, 13. dakikanın içinde farkı 13 sayıya çıkardı: 30-17.



Top kayıpları yaparak skor üretmekte oldukça zorlanan Türk Telekomspor, bu periyottaki ilk sayılarına 15. dakikada serbest atış çizgisinden Barış Ermiş ile ulaşırken, Papamakarios'un 3 sayılık basketlerine engel olamadı.



Farkı tek haneli rakamlara indirmeye çalışan Türk Telekomspor, bu isteğinde başarılı olamazken, ilk yarıyı Yunan temsilcisi 43-30 üstün kapadı.



İkinci yarıya daha istekli savunma yaparak başlayan Türk Telekomspor, Asım ile bu periyottaki ilk sayılarına ulaştı. Golemac ile hemen potasında gördüğü baskete karşılık veren BC Panellinios, Newley ve Radenoviç ile üstüste sayılar buldu ve 23. dakikada farkı yeniden 16 sayıya çıkardı: 51-35.



Farkı eritmek için dış atışlara yönelen Türk Telekomspor, Serkan ve Bekir ile sayılar bularak 26. dakikada 9-2'lik seri yakalayarak farkı 8 sayıya indirdi: 53-45.



Potasında gördüğü sayılara 3 sayı çizgisinin gerisinden Mutlu ile karşılık veren Türk Telekomspor, boyalı alanı iyi kontrol eden Radenoviç'i durdurmakta zorlandı.



Son periyoda BC Panellinios, 64-51 önde girdi.



Final periyoduna Mutlu'nun basketiyle başlayan Türk Telekomspor, 3 sayı çizgisinin gerisinden de Barış Özcan ve Serkan ile basketler buldu ve 8-2'lik seri yakalayarak 32. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 66-59.



Mutlu Akpınar ile arka arkaya basketler bulan Türk Telekomspor, oyunda kalmayı başarırken, son 5 dakikaya 7 sayı geride girdi: 71-64.



Hücumdaki top kayıpları yüzünden skorda dengeyi kurma şansını yakalayamayan Türk ekibi, Newley'i de durdurmakta zorlandı.



Üstünlüğünü koruyan evsahibi takım, maçtan 82-74 galip ayrıldı.



Türk Telekomspor, BC Panellinios'a yenilmesine karşın (D) Grubu'nu, 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla ilk sırada bitirdi. Türk Telekomspor'un yanısıra BC Panellinios da 9 puan ve averajla 2. sırada yer alarak 2. tur gruplarına kalmayı başardı.



BV PANELLINIOS: 82 - TÜRK TELEKOMSPOR: 74



Salon: Olympic Complex Hellinikon

Hakemler: Milivoje Jovciç (Sırbistan), Carmelo Paternico xx (İtalya), Oskars Lucis(Letonya)

BC Panellinios: Ostojiç xx 6, Papamakarios xxx 11, Panayotis Kalaitzidis x 2, Yorgos Kalaitzidis x, Newley xxx 16, Nadjfeji x 4, Petroviç x 2, Golemac xxx 12, Radenoviç xxx 20, Grundy xx 9

Türk Telekomspor: Blakney x 2, Serkan xx 14, Barış Özcan xx 6, Wright x 6, Tutku x, Bekir xx 9, Barış Ermiş x 7, Kennedy xx 13, Mutlu xxx 13, Asım x 4

1. Periyot: 23-17

Devre: 43-30 (BC Panellinios lehine)

3. Periyot: 64-51

