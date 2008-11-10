Telekom, krizde bin 500 kişiyi işe alacak

Kriz tartışmalarına sürerken Türk Telekom'dan iş arayanlara müjdeli açıklama geldi. Şirket geçen yıl aldığı 700 kişiye bin 500 kişi daha ekledi. Yeni mühendis ve teknikerler Cem Yılmaz eşliğinde işbaşı yapacak.



İnternet hizmetlerinde görev alacaklar kriz Türkiye'de etkisini yavaş yavaş işten çıkarma ve üretimi durdurma olarak kendini gösterirken Türk Telekom krize inat bin 500 kişiyi işe aldı.



Geçen yıl yapılan 700 kişilik alımla birlikte Telekom bu yıl içinde 2 bin 200 kişiyi bünyesine katmış oldu. Çalışanlar, yarın Cem Yılmaz'ın da esprileriyle katılacağı törenle işbaşı yapacak. Mayıs ayının ortalarında Türk Telekom web sitesinde işe alımla ilgili ilanlar yayınlanmaya başladı. Toplam 4 bin 800 mühendis ve 8 bin 200 tekniker pozisyonu için başvuru yapıldı. Toplam 13 bin başvuru oldu.



Ön eleme sonucunda bu sayı 6 bin 800 kişiye indi. Yazılı sınav sonrasında ise toplam sayı 3 bin 800'e indi ve sonrasında yapılan mülakatlarla toplam kişi ise kabul edildi. Alınanların 690 kişisi mühendis ve bin 387 kişisi ise tekniker görevi alacak.



Bu arada TT'de işe alınanlar için yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda bir tören düzenlenecek. Törene, TT yöneticileri yanında Cem Yılmaz da esprileri ile işbaşı yapacaklara moral verecek.

