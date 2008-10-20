Telekom kazanmayı bildi



Türk Telekom, Beko Basketbol Ligi’nin ilk haftasında evinde ağırladığı Erdemirspor’u 70-61 mağlup etti.





Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Ülker'i mağlup ederek yeni sezona kupayla başlayan Türk Telekomspor, Beko Basketbol Ligi’nin ilk haftasında sahasında Erdemirspor'u 70-61 yendi.



Her iki takım da karşılaşmaya hücumda etkisiz başladı ve ilk 1.5 dakikalık bölümünde sayı üretemedi.



Konuk Erdemirspor, Mithat ve Thomas ile basketler bularak 3. dakikayı 4-2 önde geçti.



Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Türk Telekomspor, Dudley ve Serkan'ın basketleriyle 5-0'lık seri yakalayarak 5. dakikaya 7-4 üstün girdi.



Emre ve Erdal'ın dış atışlarına hızlı hücumlarla karşılık veren başkent temsilcisi, 8. dakika içinde 5 sayılık farka ulaştı: 16-11.



Rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve Emre-Funk ikilisinin 3 sayılık basketleriyle rakibine 11-2'lik seriyle karşılık veren Erdemirspor, ilk çeyreği 22-18 önde geçti.



2. çeyreğe Erdal'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla giren Erdemirspor, savunmadaki başarısını sürdürürken, ribauntlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bu periyodun ilk dakikalarında rakibine sayı atma şansı tanımayan Erdemirspor, Funk'un takımını iyi organize etmesiyle hücumda da başarılı oldu ve 6-0'lık seriyle 13. dakikada farkı ilk kez 10 sayıya (28-18) çıkardı.



Bu periyottaki ilk sayılarına Barış Ermiş ile ulaşan Türk Telekomspor, Barış Ermiş-Wright ikilisinin basketleriyle 7-0'lık seri bularak 16. dakika içinde farkı 3 sayıya dek (28-25) indirdi.



Özellikle Barış'ın savunmadaki gayretli oyunuyla rakibini hataya zorlayan Türk Telekomspor, Dudley'in basketiyle çeyreğin bitmesine 1.5 dakika kala 31-30'luk skorla öne geçerken, devreyi de 34-32 üstün tamamladı.



Skor açısından kısır başlayan 3. periyotta, takımlar hücumda bir türlü organize olamazken, 22. dakika 35-34 Türk Telekomspor lehine geçildi. Thomas'ı pota altında iyi kullanan Erdemirspor, bu oyuncunun art arda attığı basketlerle 24. dakikaya 3 sayı farkla (38-35) önde girdi.



Bu dakikalarda hızlı hücumlarla sonuca giden Türk Telekomspor, özellikle Winston ile sayılar bularak 26. dakika içinde skor üstünlüğünü yeniden eline geçirdi: 43-42.



Thomas'ın sayılarıyla öne geçmeye çalışan ve rakibine özellikle Serkan'ın art arda attığı 3 sayılık basketlerle karşılık veren Türk Telekomspor, son 2 dakikasına 48-44 önde girdiği çeyreği, 10 sayı farkla 54-44 üstün geçti.



Karşılaşmanın son periyoduna takımlar karşılıklı basketlerle başlarken, Serkan'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Türk Telekomspor, 32. dakikaya da 59-46 önde girdi.



Dış atışlarla farkı kapatmaya çalışan rakibi karşısında Winston ile etkili olan başkent temsilcisi, farkın azalmasına izin vermedi ve 36. dakikaya da 9 sayı farkla önde girdi: 61-52. Dudley'in boyalı alandan bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü elinde tutan Türk Telekomspor, son dakikasına 70-59 önde girdiği karşılaşmadan 70-61 galip ayrıldı.



TÜRK TELEKOMSPOR: 70 - ERDEMİRSPOR: 61

Salon: Atatürk

Hakemler: Ersan Ergüler xx, Özlem Yalman xx, Ali Şakacı xx

Türk Telekomspor: Serkan xxx 18, Tutku xx 2, Winston xxx 11, Dudley xxx 14, Lang xx 7, Bekir xx 5, Blakney xx 4, Wright xx 3, Barış Özcan xx, Barış Ermiş xxx 6, Mutlu xx

Erdemirspor: Funk xxx 16, Erdal xx 8, Mithat x 2, Thomas xxx 13, Emre xxx 13, Alper xx 2, Cuiç xx 4, Serhan x, Caner x 3, Özgür x

1. Periyot: 18-22

Devre: 34-32 (Türk Telekomspor lehine)

3. Periyot: 54-44

