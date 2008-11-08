Telekom iyi başladı



Türk Telekom, Indesit Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Türk oyuncu Neslihan Demir'in formasını giydiği Tenerife Marichal'i 3-1 mağlup etti.



Indesit Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, sahasında İspanya'nın Tenerife Marichal takımını 3-1 yendi.



B Grubu'ndaki ilk maçında, milli voleybolcu Neslihan Darnel'in forma giydiği Tenerife Marichal ile karşılaşan Türk Telekom, rakibi karşısında ilk seti çok rahat geçerken, diğer 3 sette İspanyol ekibinin savunma ve hücumda iyi organize olması nedeniyle zorlandı.



Karşılaşmanın genelinde Tenerife Marichal karşısında daha iyi bir oyun sergileyen başkent ekibi, ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.



Türk Telekom, B Grubu'ndaki 2. maçını, 12 Kasım Çarşamba günü Sırbistan takımı Postar 064 Belgrad ile deplasmanda yapacak.





TÜRK TELEKOM: 3 - TENERIFE MARICHAL: 1



Salon: Atatürk



Hakemler: Massimo Cinti (İtalya) xxx, Dava Griz (Slovenya) xxx



Türk Telekom: Bahar xxx, Mammadova xx, Özlem xxxx, Aguera xxx, Kubassevich xxx, Poljak xxx (Funda xxx)



Tenerife Marichal: Neslihan xxx, Barros xx, Lamas xx, Hernandez xx, Paraja xx, Gordon xxx (Cebic xx, El Ammari x, Sekulic xx, Guerra ?)



Setler: 25-12, 22-25, 25-21, 25-23



Süre: 91 dakika (18, 25, 23, 25)