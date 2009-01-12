Telekom hükmen galip

Protestolar nedeniyle oynanamayan Türk Telekom-Hasharon, Eurocup maçında temsilcimiz 20-0 hükmen galip ilan edildi. Başkent ekibi 1 maç seyircisiz ve 15 bin Euro para cezasına da çarptırıldı.





Basketbolda Avrupa Kupası Disiplin Kurulu, D Grubu'ndaki Türk Telekom-Bnei Eshet Torus Hasharon maçının sonucunu Türk temsilcisi lehine 20-0 olarak onayladı.



Türk Telekomspor ile İsrail'in Bnei Eshet Tours Hasharon takımları arasında 6 Ocak Salı günü yapılması gereken karşılaşma, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto eden seyircilerin neden olduğu olaylar nedeniyle oynanamamıştı.



Protestolar nedeniyle hakemler ve İsrail ekibi soyunma odalarına gitmişler, güvenlik sağlandıktan sonra yeniden sahaya çıkan hakemlerin, takımları sahaya çağırmasına karşın Bnei Eshet Tours Hasharon takımı sahaya çıkmamıştı.



Türk temsilcisini 20-0 galip ilan eden Avrupa Kupası Disiplin Kurulu, olaylar nedeniyle Türk Telekomspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 15 bin Euro para cezası verirken, oyun alanına dönmeyen Bnei Eshet Tours Hasharon takımını ise 50 bin Euro ile cezalandırdı.



Bu kararla Türk temsilcisi, 13 Ocak Salı günü Atina'da yapılacak BC Panellinios karşılaşması öncesinde D Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantiledi.



Türk Telekomspor Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri İrfan Yücesoy, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, ''Bu maç tekrarlanır diyenleri yanılttık. Çok iyi bir savunma hazırlayıp, akıllı bir lobi çalışmasıyla bu tatsız sorunu lehimize çevirdik. Bu konuda bize destek veren federasyon başkanımız Turgay Demirel ve federasyon dış ilişkiler sorumlusu Dr. Emir Turam ile savunmamızı hazırlamamıza yardımcı olan tüm hukukçulara teşekkür ederiz'' diye konuştu.

