Telekom çok rahat



Türk Telekom, ligdeki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini deplasmanda Kepez Belediyesi'ni 82-58 yenerek aldı.



Beko Basketbol Ligi'nde Kepez Belediyespor, kendi evinde Türk Telekom'a 82-58 yenildi.



Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Serkan ve Lang'in sayılarıyla Türk Telekom ilk periyodu 13-25 önde tamamladı. İkinci periyotta da konuk ekip hız kesmedi. Kepez Belediyespor'un hücumdaki atışları değerlendirememesi nedeniyle fark iyice açılmaya başladı. Üstün oyununu ilk yarının sonuna kadar sürdüren Türk Telekom, devreyi 38-26 önde tamamlamayı başardı.



Türk Telekom ikinci yarıya da hızlı başladı. Türk Telekom, 3. çeyreğin ilk 5 dakikasında Dudley ve Lang'in atışlarıyla farkı 19 sayıya kadar (26-45) çıkardı. Evsahibi takımın yeni kadrosuna kattığı ''Traktör'' lakaplı oyuncusu Traylor'un çabası da yeterli olmayınca 3. çeyrek 65-34 Türk Telekom'un üstünlüğüyle sona erdi.



Son periyotta da maçın başından beri sürdürdüğü etkili oyununu devam ettiren Türk Telekom, Serkan, Asim ve Wright'ın atışlarıyla Kepez Belediye'yi 82-58 yenmeyi başardı.



Türk Telekom'da 21 sayı-6 ribaunt-3 asistle Serkan Erdoğan, Kepez Belediyespor'da Martin ise 19 sayı-14 ribauntla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.



KEPEZ BELEDİYESPOR: 58 - TÜRK TELEKOM: 82



Salon: Kepez Belediyesi



Hakemler: Erşan Kartal xx, Zafer Yılmaz xx, Mehmet Berk Torun xx



Kepez Belediyespor: Bavcic 4 x, Levent x, Martin 19 xxx, Ali Berent 2 x, Taylor 3 x, Serkan x, Arda x, Hakan 7 x, Mesut Ademoğlu 11 xx, Melih x, Traylor 12 xx



Türk Telekom: Serkan 21 xxx, Tutku x, Dudley 9 xx, Lang 8 xx, Wright 10 xx, Asim 10 xx, Blakney 8 xx, Bekir 5 xx, Barış Ermiş 5 xx, Barış Özcan 3 xx, Mutlu 3 x



1. Periyot: 13-25



Devre: 26-38



3. Periyot: 34-65



5 Faulle çıkan: Dk. 33.05 Traylor (Kepez Belediyespor)

