Telekom Baskets Bonn - Beşiktaş Sompo Japan: 73-74

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6\'ncı hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Telekom Baskets Bonn\'u 74-73 mağlup etti.

Telekom Dome\'da oynan müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 30-23 önde geçti. 2\'nci periyotta Telekom Baskets Bonn 18-14\'lük bir skor yakaladı ve devreye 44-41\'lik Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.

3\'üncü periyotta hücumda verimsiz bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, rakip potaya yalnızca 8 sayı gönderirken, potasında 22 sayı gördü ve 3\'üncü periyot, Telekom Baskets Bonn\'un 63-52\'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta tekrardan vites artıran Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 74-73 galip ayrılarak grupta üst üste 5\'inci galibiyetini aldı.