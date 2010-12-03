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TELEKOM ARENA STADI İNŞAATINDA BİR İŞÇİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 00:49

-TELEKOM ARENA STADI İNŞAATINDA BİR İŞÇİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Şişli'de yapımı devam eden Telekom Arena Stadı inşaatında çalışan bir işçi düşerek yaşamını yitirdi. Seyrantepe'de Galatasaray Futbol Kulübü'nün inşaatı süren yeni stadında çalışan Cihan Gayretli isimli işçi, birlikte çalıştığı ağabeyi ve arkadaşıyla inşaat üzerinde yürürken düştü.  Ağabeyi ve arkadaşı, arkalarından gelen Gayretli'nin düştüğünü fark etmedi. Ağabey, arkasına bakıp göremeyince kardeşini aramaya başladı.  Arama sonucu yaklaşık yarım saat sonra Gayretli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gayretli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

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