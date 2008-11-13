Telekom 2 bin kişiyi işe aldı

İngiliz telekom devi 10 bin kişiyi işten çıkardı

Yaşanan kriz ortamında işçi çıkartma haberlerinin sıklığı artarken, bu kez Türk Telekom’dan farklı ve umutlu bir haber geldi.Türk Telekom, 2007 yılında 700’ü mühendis olmak üzere 1100 kişiyi istihdam ederek başlattığı yapılanma sürecini, bu sene toplam 2100 yeni mühendis ve teknikeri bünyesine katarak sürdürüyor.Yeni mühendis ve teknikerler, geçen sene kurulan ve sektör için uzman çalışanlar yetiştirmeyi hedefleyen Türk Telekom Akademi tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıyla işe uyum programına başladılar. Türkiye’nin 81 ilinden gelen yeni çalışanlar, 6 günlük işe uyum programı süresince, operasyonun yanı sıra, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri dâhil, Türk Telekom bünyesinde yer alan tüm birimler ve bu birimlerin faaliyetleri ile ilgili eğitimlere katılıyor.Yeni alınan mühendis ve teknikerler, Türk Telekom’un ülke çapındaki teknoloji ve teknik altyapı birimlerinde görev alacaklar. Gazetelere verilen ve kurumun internet sitesinde detayları açıklanan işe alım ilanlarının ardından 4 bin 800’ü mühendis ve 8 bin 200’ü tekniker olmak üzere toplam 13 bin başvuru yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından Türk Telekom için özel olarak hazırlanan seçme sınavları ile başlayan ve 21 farklı grupta 63 seçicinin aktif olarak görev aldığı mülakatlarla devam eden işe alım sürecinde 13 bin aday arasından toplam 2100 mühendis ve tekniker seçildi.Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı Gökhan Bozkurt, “Son iki yılda mezun olan ve istihdam edilen elektronik mühendislerinin önemli bir bölümü Türk Telekom tarafından işe alınmıştır. Bu kadar yüksek miktarda mühendis ve teknikerin işe alımının telekomünikasyon sektörü için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Türk Telekom olarak ülkemizin gençliğine ve geleceğine yaptığımız bu yatırımdan dolayı gururluyuz” dedi.Bozkurt, şöyle devam etti: “’Bizim için Türkiye’de eğitime ve insana yatırım yapmak çok önemli. Bu yatırımlarımızla hizmet kalitesini daha da artırmak ve müşterilerimizin bizden beklediği kişiye özel, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom olarak, önde gelen okullardan mezun olan ve yaptığımız sınavlarda başarı göstermiş bu genç çalışanlarımızın katkılarını heyecanla bekliyoruz.”