Telegraph'tan Türkiye analizi: Raydan çıktı



Türkiye'de ekonomik ve siyasi alanlarda olup bitenlerin yurt dışındaki yansımaları sürerken İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye ile ilgili çok geniş ve ağır eleştirileri içeren bir haber analizinde Türkiye için "yükselen piyasalarda ilk düşen domino taşı" nitelemesini yapıyor.

İngiltere'nin büyük gazetelerinden The Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard imzası ile Türkiye konusunda yayımladığı Ankara kaynaklı haber analizinde Türkiye'nin büyüme modelinin 2007 yılında tükenme noktasına geldiğini, bunun ardından meydana gelen tüketim patlamasını ise sıcak paranın sürüklediğini savunduktan sonra "Model Müslüman demokrasisi, geçen Haziran ayında polisin, İstanbul'daki Taksim Meydanı ve ülkenin diğer bazı kentlerinde göstericilere ateş açıp altı kişiyi öldürdüğü ve 8 bin kişiyi yaraladığında raydan çıktı" görüşünü dile getiriyor.

"O zamandan beri işler daha kötüye gidiyor" diyen gazete, AB diplomatlarının "Başbakan Erdoğan demokrasi ve hukuk üstünlüğü konusunda o kadar açık bir ihlal içindeki Türkiye'nin AB hedefinin kuşkulu duruma geldiğini söylediklerini" yazıyor.

TÜSİAD'ın açıklamaları için "şaşırtıcı alarm" denilen haberde 17 Aralık gelişmelerine ilişkin olarak da Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmalarına "misilleme" olarak yargı ve emniyette "temizlik" yaptığı öne sürülüyor.

'Darbe iddiaları bize sökmez'

Telegraph, "İslami Opus Dei" nitelemesi yaptığı Gülen Hareketi ile ilgili Erdoğan'ın yaptığı "paralel devlet" suçlamalarına dikkat çekerken de bir AB diplomatının "yargı darbesi iddiaları bize sökmez. Başbakan, yeni düzeni korumak için savunma durumun geçiyor. Yeterince sadık gibi görülmeyen herkes zorla dışlanıyor" dediğini aktarıyor.

Aynı yetkilinin "yürütmeyi hesap vermeye zorlayan inandırıcı parlamenter dengeleri yok. Erdoğan, demokratik kurumlara böyle davranamaz. Geçen Ocak ayında Brüksel'de kendisine bunların Kopenhag kriterlerinin sürekli ihlalleri olduğu ve Türkiye'nin katılım sürecini tehlikeye soktuğu net biçimde anlatıldı" dediği de anlatılıyor.

"Ergenekon davalarıyla zaten silahlı kuvvetlerinin üst kademelerinin başları kesildi" gibi iddialara yer veren Evans-Pritchard, AB'de üyelik müzakerelerini askıya almak gibi henüz bir planın olmadığını belirtmekle birlikte "Ancak bu tür keskin düşünceler, kapalı kapılar ardından dolaşıyor" iddiasında da bulunduktan sonra "Altı farklı AB yetkilisiyle görüşmeler beni şok içinde bıraktı. Çoğu, Erdoğan'ın iktidara tutunmak için pek az engel tanıyacağını düşünüyor" gibi ifadelerini kullanıyor.

'Kötü niyetli insanlara karşı halkı korumalıyız'

Haberde yeni internet yasasına yönelik eleştirilere yer verildikten sonra aynı konu ile ilgili Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a atfen şöyle deniliyor: "Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, The Telegraph'a, internetin vahşi bir ormana dönüştüğünü ve evcilleştirilmesi gerektiğini söyledi. Dedi ki "Özgürlüğü istismar eden kötü niyetli insanlara karşı halkı korumalıyız.'"

İngiliz gazetesi, Türk ekonomisindeki son gelişmelere geniş yer verildiği haberinin son bölümünde ise, genç nüfusu ve "yeniden uyanan toplumun tazeliği" ile "Teoride Türkiye'nin Avrupa'nın büyük umudu olması gerektiğini belirterek ama Başbakan Erdoğan'ın "Suriye'ye Sünni Müslüman tarafı yanında müdahale edip Kemal Atatürk'ün laik devletin tuğlalarını tek tek sökerek Türkiye'deki mezhebi tartışmaların köpüğünün su üstüne çıkmasına neden olduğu" iddiasında bulunuyor.