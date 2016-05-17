Telegraph: Türkiye'ye vize muafiyeti terör riskini artırır

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Türkiye vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize serbestisi verilmesi halinde, "teröristlerin" Avrupa'ya saldırma olasılığının artacağını öne sürdü.

Daily Telegraph'ın Brüksel muhabiri Matthew Holehouse'ın imzasını taşıyan haberde, Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili öngörülerini sıraladığı rapora yer veriliyor.

Gazetenin ulaştığı raporda, Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması halinde, "TC vatandaşı olan ya da Türkiye'de yaşayan suçlu ve teröristlerin Schengen bölgesinde serbest dolaşımının artacağı, yabancı teröristler ve organize suçlara karışmış kişilerin Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye pasaportu almaya çalışacağının beklendiği" belirtiliyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın eski başkanının vize muafiyeti anlaşmasını "ateşin yanına barut koymak" olarak nitelediği hatırlatılıyor.

Gazete AB'nin Türkiye dışında Kosova, Ukrayna ve Gürcistan ile de vizesiz seyahat anlaşmaları yaptığını yazıyor ve bu ülkelerden "organize suçların çürüttüğü ülkeler" olarak bahsediyor.

Haber şöyle devam ediyor: "Avrupa'ya vize ile giren kişilerin parmak izleri, terörle mücadele birimlerinin de ulaşabileceği tek bir veri tabanında toplanıyor. Anlaşma sağlanırsa, bu ekstra güvenlik önlemi ortadan kalkmış olacak. Bir başka rapor da gösteriyor ki Kosova'dan yaklaşık 300 kişi savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti. Bu sayı Kosova nüfusuna kıyaslayınca, Avrupa ortalamasının çok üstünde.

Gazetenin konuştuğu bir Avrupa Komisyonu sözcüsü ise "Vize muafiyeti koşullara bağlıdır. Kötüye kullanılması halinde geri çekilebilir" diyor.