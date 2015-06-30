Telegraph: Türkiye, Suriye'de askeri müdahaleye hazırlanıyor

Daily Telegraph gazetesi Türkiye'nin Suriye topraklarında bir askeri müdahaleye hazırlandığını yazdı. Gazetenin Orta Doğu editörü Richard Spencer'ın imzasını taşıyan haberin başlığı şöyle: 'Türkiye, IŞİD ve Kürtleri durdurmak için Suriye işgaline hazırlanıyor'.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Telegraph bu planın Suriye'deki iç savaşı, Avrupa sınırlarındaki bir uluslararası çatışmaya döndürebileceğini yazıyor.

Telegraph, Türkiye'nin tampon bölge ile 'bir taşla iki kuş vuracağı' yorumunda bulundu.

Gazete, "Türk basınının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın angajman kurallarında değişikliğe onay verdiğini, bununla hem Esad rejimi hem de IŞİD'in vurulabileceğini bildirdiğini" belirtiyor. "Türkiye'nin amacının mülteciler için ve IŞİD'e karşı bir tampon bölge oluşturmak olduğunu" belirten Telegraph, Erdoğan'ın Türkiye sınırlarında olası bir Kürt devletini önlemeyi amaçladığını da bildiriyor.

Haberin devamında özetle şu ifadeler yer alıyor:"Erdoğan hafta sonu, 'Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi." Telegraph’da şu ifadelere de yer verildi: "Türkiye, iç savaşın yüz binlerce mülteciyi sınır ötesinde yollamasından bu yana, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güçler tarafından korunan bir tampon bölgenin kurulması çağrısı yapıyor."

Gazete, Türkiye'nin kabul ettiği mülteci sayısının iki milyona yaklaştığını, bunun ülkeyi en fazla mülteci kabul eden ülke haline getirdiğini ancak şimdiye kadar tek başına bir askeri müdahaleyi uygun görmediğini belirtiyor.

Haberde bu tespit ardından söz konusu planların dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tartışıldığından bahsediliyor.

Telegraph, "Türk medyasının, Erdoğan'ın konuşmasından sonra orduya, sınıra 18 bin asker göndermek için hazırlanma talimatı verildiğini bildirdiğini, bazı haberlere göre bu adımın Cuma günü atılabileceğini" yazıyor.

Telegraph, "Türk medyasına yansıyan planlara göre ordunun 60 mil uzunluğunda, 20 mil derinliğinde bir alanı kontrol altına alacağını, bu alan içinde hali hazırda IŞİD elinde bulunan Cerablus ile ÖSO elinde bulunan Azez'in de bulunduğunu" aktarıyor.

'Türkiye bir taşla iki kuş vuracak'

Gazete ayrıca şu yorumda bulunuyor: "Tampon bölge bir taşla birkaç kuş vuracak. Türkiye'nin mülteci kamplarını kendi topraklarının dışında ama kendi koruması altında kurmasına izin verirken; Kürtlerin kontrolündeki, Kobani'den doğuda Irak sınırına, batıda ise Afrin'e uzanan, hali hazırdaki iki bölgenin birleşmesini engelleyecek."

"Bu bölge ayrıca Türkiye'ye, Suriye'ye silah ve savaşçı akışını daha kolay biçimde kontrol altına almasına da izin verecek."

"Angajman kurallarının değişimi Türkiye'ye müdahale için bir bahane verecek."

Telegraph, Sabah gazetesinin angajman kurallarının değişimiyle ilgili haberini alıntılıyor ve gazetenin bu yeni kurallar çerçevesinde IŞİD'in de tehdit olarak algılanacağını ve IŞİD'in sınıra yaklaşması durumunda ordunun operasyon yapabileceğini yazdığını aktarıyor.

Gazete; ordunun, müdahalenin ötesinde iç savaşa karadan müdahil olma yanlısı olmadığının söylendiğini de belirtiyor.

Telegraph, böyle bir müdahalenin parlamentoda bir oylama yapılmadan gerçekleştirilmesinin Türk hukuk açısından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar olmadan yapılmasının da uluslararası hukuk açısından yasal olup olmayacağına dair de soru işareti bulunduğunu yazıyor.

Gazete son olarak böylesi bir operasyona kamuoyunda da muhalefet olacağını belirtiyor ve CHP'li Faruk Loğoğlu'nun şu görüşünü aktarıyor: "Türk askerini Suriye'ye yollamak için yeterli bir neden yok."