Telegraph: Suriye Türkiye'ye meydan okudu

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye yaptığı "kritik" ziyaret dünya medyasında yankılandı. Yabancı medyanın haber ve yorumlarında, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'nin "sert operasyonları durdur" çağrılarını reddettiği yönündeki değerlendirmeler ön plana çıktı. Haber başlıklarında, "Esad'ın Türkiye'nin çağrısına uyacağı siniyali yok", "Suriye, Türkiye'ye meydan okudu", "Davutoğlu, Esad ile görüşmeden eli boş çıktı", "Türkiye, büyükelçisini geri çekebilir", "Davutoğlu, Erdoğan'a göre daha yumuşak bir ton kullandı" gibi ifadeler kullanıldı. BBC "Türkiye'nin Suriye'ye yanıtı konusunda ABD ile yakın bir koordinasyon içerisinde olduğu" değerlendirmesini yaptı.







NEW YORK TİMES: Esad Türkiye’nin çağrısını geri çevirdi



New York Times gazetesi, Esad'ın, Davutoğlu ile görüştükten sonra yaptığı açıklamaya dikkat çektiği haberinde Esad'ın "Türkiye'nin operasyonlara son verme çağrısını reddettiği"ni yazdı. Davutoğlu'nun, Şam ziyaretinin Washington tarafından "desteklediği"ni kaydeden gazete, Davutoğlu'nun ise, ABD adına konuşmadığını, sadece Türkiye'nin mesajlarını ilettiğini söylediğine dikkat çekti. Bir Türk yetkilisinin, ABD'nin Suriye'ye yeni yaptırımlar istediğini, Türkiye'nin ise buna karşı olduğunu söylediği belirtilen haberde aynı yetkilinin "Türk ve Amerikalı yetkililerin soruna yaklaşımlarında bir fark var" sözleri de aktarıldı.







WALL STREET JOURNAL: Suriyeli lider açılımı reddetti



ABD'nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, Davutoğlu'nun Şam ziyaretini "Suriyeli Lider, Açılımı Reddetti" başlıklı haberde değerlendirdi. "Türkiye, şiddet başlamadan yakın bir müttefik olduğu, ortak sınırının bulunduğu ve Suriye'nin önemli bir ticaret ortağı olduğu için Suriye üzerinde çoğu NATO üyesinden daha etkili görünüyor" diyen gazete, Türkiye'nin şimdiye kadar Suriye'ye yaptırımları uygulamaktan uzak kaldığına işaret etti.







LA TİMES: Türkiye Büyükelçisini çekebilir



Önemli ABD'li gazetelerden Los Angeles Times, Davutoğlu-Esad görüşmesine işaret ederken Türkiye'nin Şam Büyükelçisini geri çekebileceği iddiasında bulundu. Gazete, böyle bir adımın, bazı Arap ülkelerinin geçtiğimiz günlerde aldıkları benzer yöndeki kararlara göre, Suriye için "daha büyük bir darbe" oluşturacağını savundu.







FİNANCİAL TİMES: Davutoğlu yumuşak ton kullandı



Ekonomi gazetesi Financial Times "Esad, Türkiye'nin sert baskılara son verilmesi çağrısını reddetti" başlıklı haberinde Davutoğlu'nun Şam'daki görüşmenin ardında yaptığı açıklamalarda Başbakan Erdoğan'a göre "daha yumuşak" bir ton kullandığını kaydetti. FT "ABD, Türkiye'nin Şam üzerindeki baskılarını artırabileceğini umuyor ancak Ankara, Suriye tarafına asker konuşlandırmak şöyle dursun, komşusuna yaptırımlar uygulama isteksizliğini de açık biçimde ortaya koydu" yorumunu yaptı.







BBC: Esad’ın Türkiye’nin çağrısına uyacağı sinyali yok



Beşar Esad'ın Türkiye'nin operasyonların durdurulması çağrısı doğrultusunda hareket edeceğine ilişkin bir sinyalin bulunmadığını düşünen İngiliz yayın kurumu BBC, Esad ile Erdoğan arasındaki "sıcak bağların geçmişte kaldığı" görüşünü dile getirdi. "Türkiye'nin Suriye'ye yanıtı konusunda ABD ile yakın bir koordinasyon içerisinde olduğu" yorumunu da yapan BBC, "(Türkiye) şimdi BM Güvenlik Konseyi'nde daha sert önlemlerin alınmasını desteklemeye istekli olabilir" dedi.







GUARDİAN: Esad değişim çağrılarını reddetti



İngiliz gazetelerinden The Guardian, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Türkiye'nin "değişim çağrılarını reddettiği sıralarda" demokrasi yanlısı göstericilere yönelik sert operasyonların meydana geldiğine dikkat çekti.







TELEGRAPH: Suriye Türkiye’ye meydan okudu



Bir diğer büyük İngiliz gazetesi The Telegraph da, Batı baskılarını yoğunlaştırırken Suriye'nin bölgedeki dostlarının kötüleşen krize "müdahale etmeye" yöneldiğini öne sürdüğü haberinde Türkiye'nin Dışişleri Bakanını Şam'a gönderdiğine dikkat çekti. Suriyeli tankların Türk sınırına yakın bir köye girmesini "meydan okuma" olarak yorumlayan gazete, Türkiye'nin son dönemde Suriye'nin sert baskılarını eleştirdiğini kaydetti.







WASHİNGTON POST: Davutoğlu eli boş çıktı



Suriye'deki şiddetin bu ülke ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiyi gerdiğine inanan Washington Post, Türkiye'nin Esad'ın etkileme gücü oldukça çok olan ülke olarak görüldüğünü de yazdı. Gazete, "Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Esad ile altı saat süren görüşmeden eli boş çıkmış gibi görünüyor" yorumunu yaptı.







EL MUNDO: Davutoğlu askeri operasyonların son bulmasını istedi



Büyük İspanyol gazetelerinden El Mundo, Davutoğlu'nun, Esad ile görüşmesinde hükümet karşıtı gösterilere karşı yürütülen askeri operasyonların son bulmasını ısrarla talep ettiğini yazdı. Haberde ayrıca "Türk diplomat, bu ziyaretin "son bir uyarı' olduğunun altını çizdi" savına da yer verildi.







JERUSALEM POST: Türkiye Şam’dan sert tepki aldı



İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi de, Şam'daki görüşmede Türkiye'nin askeri saldırılara son verilmesini "ısrarla istemesi"nin ardından Beşar Esad'ın, terörist gruplara karşı operasyonları süreceğini söylediğine dikkat çekti. Gazete, Pazar günü Esad'ın bir danışmanının, Başbakan Erdoğan'ın uyarılarına yanıt olarak Suriye'nin iç işlerine karışılmasını kabul etmeyeceğini söylediğini anımsatarak "Ankara, Esad'a reform yapmayı tavsiye etti ancak sert bir tepki aldı" diye yazdı.







YEDİOTH: Ankara’nın rahatsızlığı devam ediyor



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam ziyaretini "Ankara'nın Şam'ın zalimliğine karşı büyüyen rahatsızlığını ortaya koymayı amaçladığı yorumunu yapan diğer bir büyük İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth ise, Davutoğlu'nun Esad'a, göstericilere yönelik sert baskıları durdurmaması halinde "Saddam gibi tecrit edilebileceği" uyarısını yaptığını öne sürdü.







HAARETZ: Türkiye- Suriye balayı yok oldu



İsrail gazetesi Haaretz, Suriye'ye ilişkin analizinde Türkiye'nin Suriye'yi kendi yaptırımlarını uygulamakla tehdit ettiğini öne sürerken iki ülke arasında son üç yılda yaşanan ve ikili ticarette büyük bir artışa yol açan "balayı"nın yok olduğunu görüşünü dile getirdi. Gazete, Türkiye'nin son günlerde Suriye'ye "son bir uyarı" yaptığını ancak bu "ultimatom"un niteliğinin belli olmadığını belirttikten sonra Türkiye'nin Suriye'deki Türk şirketlerini geri çekmesi olasılığı üzerinde durdu