Telegraph: IŞİD Papa'yı Türkiye'de öldürmeye çalışabilir

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Vatikan'ın, Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD) militanlarının Papa Francis'e Müslüman bir ülkede suikast girişiminde bulunmasından korktuğunu ve Papa'nın Türkiye ziyareti esnasında da öldürülebileceği ihtimalini yazdı.

Daily Telegraph bugün ilk sayfasından duyurduğu haberinde Irak’ın Vatikan Büyükelçisi Habib El Sadr'ın İtalyan La Nazione gazetesine yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habib El Sadr Vatikan'ı, IŞİD'in Papa'ya suikast girişiminde bulunabileceği yolunda uyardı.

El Sadr Pazar günü Arnavutluk'u ziyaret etmeye hazırlanan Papa'ya yönelik tehditlerin inandırıcı olduğunu söyledi.

Irak’ın Vatikan Büyükelçisi Papa'nın Arnavutluk'un yanı sıra Türkiye'de de saldırıya açık olabileceğini belirtti.

Bazı diplomasi çevrelerine göre Papa'nın Türkiye ziyareti 28 Kasım'da başlayacak. Papa'nın 30 Kasım'da Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas yortusuna katılması, Ankara'da da resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

'Roma'da bile öldürebilirler'

IŞİD militanları son haftalarda yaptıkları açıklamada "halifeliklerini" Roma'ya kadar uzatmaktan ve bayraklarını Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda dalgalandırmaktan bahsetmişlerdi.

Irak’ın Vatikan Büyükelçisi Habib El Sadr ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IŞİD militanlarının Papa'yı herhangi bir yurt dışı gezisinin yanı sıra Roma'da bile öldürmeye çalışabileceklerine inanıyorum. IŞİD'in Arap olmayan Kanadalı, Amerikalı, Fransız, İngiliz, hata İtalyan üyeleri var. IŞİD bu kişilerden herhangi birini Avrupa'da bir terör saldırısı düzenlemeye itebilir."

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey dün Irak'ta IŞİD'e karşı tıklayınkara kuvvetlerini de kullanabileceklerini söylemişti.

Martin Dempsey, IŞİD'e karşı izlenecek stratejinin başarısız olması halinde bu yola gidilebileceğini belirtmişti.