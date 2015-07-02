Telegraph: ABD Kürtlere silah yollanması planını engelliyor

Gazetenin manşetinde yer alan özel haberde "Körfez ülkeleri ve başka ülkelerden üst düzey yetkililer IŞİD'le mücadele etmek amaçlı daha güçlü planların parçası olarak, Kürtlerin doğrudan silahlandırılması konusunda Obama'yı ikna girişimlerinin tümünün başarısız olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Telegraph’taki haber şöyle devam etti:

"IŞİD'le başarılı bir şekilde savaşan Peşmerge, onları Erbil'den geriye doğru itiyor ve Suriye'deki Kürtlerin desteğiyle Irak'ın kuzeydoğu bölümlerinde kontrolü yeniden tesis ediyor”

"Ancak bunu eldeki silah imkânlarıyla idare ederek yapıyorlar. Kürtleri silahlandırmak için birkaç Avrupa ülkesi tarafından milyonlarca Sterlin değerinde silah satın alındı. Ancak IŞİD'e karşı askeri operasyonları yöneten Amerikalı komutanlar silah transferini engelliyor."

Telegraph, "Kürt güçlerin en önemli şikâyetlerinden birinin, IŞİD'in Irak ordusunun terk ettiği modern Amerikan silahlarıyla savaşırken kendilerininse eski moda Sovyet silahlarıyla savaştıkları olduğunu" yazıyor.

Gazete, "en az bir Arap devletinin, ABD'nin muhalefetine rağmen Peşmerge güçlerine silah göndermeyi değerlendirdiğinin anlaşıldığını da" bildirdi.