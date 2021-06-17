Telegram'a 55 milyon Euro'luk dava

Almanya'da aşırı sağcı kesimin kullandığı Telegram'a yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 55 milyon Euro'luk dava açıldı.

Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan Telegram’ın yasa dışı mesajları silmemesi durumunda bu cezayı ödemek zorunda kalacağını açıklayan yetkililer, Telegram’ın ülke genelinde saldırganlığı artırdığına dair bir kanı var.

Özellikle Twitter ve Facebook’un uygunsuz mesajları ve paylaşımları kaldırmasının ardından aşırı sağcılar Telegram’ı yoğun bir biçimde kullanmaya başlamıştı.

Uygulama ABD’de geçen yıl yaşanan Kongre baskınını yapanlar arasında da kullanılmıştı. Uygulama geçmişte IŞİD militanları tarafından da yoğun olarak kullanıldığı için büyük tepki çekiyordu.