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BBC Türkçe

Telefonunuzdaki moleküller yaşam tarzınızı ele veriyor

Californialı bir araştırma ekibi, telefonlarda buldukları moleküller sayesinde telefon sahiplerinin hayat tarzını deşifre etmeyi başardı.

15 Kasım 2016 19:54

Cep telefonunda bulunan moleküller, sahibinin hangi yiyecekleri tercih ettiğinden kullandığı ilaçlara kadar sağlığı ve hayat tarzı hakkındaki sırları ele veriyor.

ABD'de Californialı bilim insanları, cep telefonları üzerinde kafein, baharat, krem ve anti-depresan gibi maddelerin kalıntılarını deney yaptıkları 40 telefonun üzerinde buldular.

San Diego Üniversitesi'ndeki araştırma ekibine göre ellerimizi yıkasak bile, dokunduğumuz her şeyin moleküllerini günlük eşyalarımıza aktarıyoruz.

Araştırmacılar, 40 yetişkinle yaptıkları deneyde telefonlarından hayat tarzlarını yakalamayı başardı.

Ekipten Dr. Amina Bouslimani, "Telefondaki moleküllerden birinin kadın olup olmadığını, kullandığı kozmetikleri, saçını boyadığını, kahve içtiğini, şarabı mı birayı mı tercih ettiğini, baharatlı yiyecekleri mi sevdiğini, depresyonda mı olduğunu, güneş yağı ve böcek ilacı kullandığını, dışarıda zaman geçirip geçirmediğini öğreniyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu araştırma modeli, parmak izi olmadan bir objenin sahibinin kim olduğunu bulmak, hastaların ilacını alıp almadığını öğrenmek ve bireylerin maruz kaldığı hava kirliliğini ölçmek için kullanılabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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