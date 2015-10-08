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Telefonunuz bir mesajla dinlenebilir!

NSU'ya ait gizli bilgileri ortaya çıkarak Edward Snowden, Smurf Suite olarak adlandırılan araç serisinin özel bir SMS ile telefonlara erişebildiğini söyledi

08 Ekim 2015 23:00

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) PRISM adlı izleme skandalını ortaya çıkaran kişi olarak ünlenen Edward Snowden, istihbarat ajanslarının araçları konusunda detaylı bilgiler verdi. 2014'te telefonların kapalıyken de izlenebileceğini söyleyen Snowden, bu kez tek bir kısa mesaj gönderimiyle akıllı telefonların mikrofon ve kamerasına erişilebildiğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın devlet kanalı BBC’nin Panorama programına konuşan Snowden, Birleşik Krallık’ın sinyal istihbaratından sorumlu iletişim başkanlığı GCHQ da tıpkı NSA gibi mobil takip konusunda çeşitli araçlara sahip olduğunu söyledi. Smurf Suite (Şirinler) olarak adlandırılan araç serisi, Dreamy Smurf (Uykulu Şirin), Nosey Smurf (Meraklı Şirin) gibi özel isimlere ve ayrı özelliklere sahip araçlar yer alıyor.

 

Mesajı kullanıcı göremiyor

 

Şu anda Moskova’da yaşayan ve kısa süre önce Twitter’a katılan Snowden, bu araçların özel bir kısa mesaj (SMS) ile telefonlara erişebildiğini belirtiyor. Bu mesajın kullanıcı tarafından görülemediğini de ekliyor. Bu özel erişim mesajı gönderen tarafa mikrofon, kamera erişimi, telefonu kapatıp açma yeteneği sunuyor. Telefon sahibi tarafından kapatılsa da uzaktan dinlemenin sağlanabildiğini tekrarladı.

Paranoid Smurf adlı araç telefonun kontrolünü ele geçirebildiğinden bahseden Edward Snowden, telefonda yanlış bir şeyler olduğunu anlayıp tamirciye götürdüğünüzde dahi tanımlanmasının çok zor olduğunu belirtti.

Snowden, hangi mobil işletim sistemlerinin bu tip bir takibe açık olduğunu paylaşmasa da Android’in bu konuda daha savunmasız olduğu akla geliyor. Ancak Snowden’in bu sene başında güvenlik kaygıları nedeniyle iPhone kullanmayı reddettiğini de eklemek gerekiyor.

Snowden, GCHQ’nün ABD’deki karşılığı olan NSA’nın Smurf Suite gibi araçlara 1 milyar dolar harcadığını da ekledi. Birleşik Krallık hükümeti adına konuşan bir sözcü de ABD’deki meslektaşlarına benzer şekilde kişisel takip yetkilerinin çok sıkı hukuki ve prensipler çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıkladı. 

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