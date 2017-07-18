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Telefonundan Reina katliamcısının numarası çıktı; tahliye edilmedi

Reina katliamcısının numarası telefonunda "Esin" ismiyle kayıtlıydı

18 Temmuz 2017 15:20

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısından sonra Antalya'da yakalanan 4 Doğu Türkistanlı ile 2 Pakistanlı'nın yargılanmasına devam edildi. 5'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, cep telefonunda Reina katliamcısı Abdulgodir Masharipov'un numarası 'Esin' adıyla kayıtlı olan Pakistan vatandaşı Ahti Şam Hussain dışındaki sanıkların tahliyesine karar verildi.  Mahkeme, sanıklardan Hussain'ın kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tahliye talebini reddedeti.

Geçen yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübünü kana bulayan Özbekistan uyruklu Abdulgodir Masharipov, 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıdan sonra yakalandı. Saldırıdan sonra İstanbul'dan bir minibüsle Antalya'ya geldikleri tespit edilen Çin vatandaşı 38 yaşındaki Rememan Maıhemujıang, 43 yaşındaki Abudureheman Yusufu, 32 yaşındaki Sajpeıbula Rouzı ve 40 yaşındaki Abula Abulıken IŞİD'eyönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerden Rememan Maıhemujıang'un telefonuyla, Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin irtibatlı olduğu Abdullah Abdullah adlı Uygur Türkünün telefonunun iltisaklı olduğu tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta Finike Turunçova'da yapılan operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan vatandaşı 21 yaşındaki Ahti Şam Hussain ile 31 yaşındaki Faisal Muhammed Latif gözaltına alındı.

Ahti Şam Hussain'in kullandığı cep telefonunda ise Reina katliamcısının kullandığı telefonun 'Esin' adıyla kayıtlı olduğu tespit edildi. Davanın ilk duruşmasında sanıklardan Abudureheman Yusufu yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sanıklardan Ahti Şam Hussain'in tahliye talebini reddedeti. Diğer sanıkların ise adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

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