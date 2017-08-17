"Telefonumu şarj edelim" diye evine çağırıp tecavüz etti iddiası

Televizyon dizilerinde sanat yönetmenliği yapan H.S. (39) İstanbul’da birlikte eğlendikten sonra gece, "Gidip telefonumu şarj edelim" diye evine götürdüğü üniversite öğrencisi H.B.G.’ye (26) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. H.S. ifadesinde “Kendi rızasıyla oldu. Benim boyumda benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki H.B.G., eski erkek arkadaşının asistanlığını yaptığı gibi dizilerin sanat yönetmeni H.S. ile geçen ay bir mekanda karşılaştı. Aynı masada oturan ikili bir süre sohbet ettikten sonra H.S., H.B.G.’yi “Telefonumun şarjı bitti, evim yakın, gel bana gidelim, şarj ettikten sonra tekrar çıkarız” diyerek evine davet etti. Evde bir süre vakit geçirdiler. H.S., “Burada yatak var, burada kal” dediği H.B.G.’den olumsuz yanıt alınca ısrar etti. İddiaya göre daha sonra H.B.G.’ye cinsel saldırıda bulundu. Evden çıkan H.B.G gittiği hastanenin polisine şikayetçi oldu. H.B.G.’nin daha önce de tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü H.S. gözaltına alındı.

"Benim boyumda benden iri"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.S., “H.B.G asistanımın eski sevgilisiydi. Ben kendisine daha önce tacizde bulunmadım. Öyle olsaydı evime gelmezdi. Beşiktaş’ta eğlendik. Gece eve geldiğimizde de bir miktar alkol aldık. Balkonda oturduk ve daha sonra ilişkiye girdik. Kendi rızasıyla oldu. Zaten benim boyumda benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” dedi.

Bipolar hastası

H.B.G’ye karşı zor kullanmadığını söyleyen H.S., “Odam dış kapıya çok yakında istese gidebilirdi. Balkon camlarından bağırması halinde komşular yardıma koşardı. Balkonda 5-10 dakika durdu. Bu sırada değişik ruh haline girdi, düşme riski taşıyordu, bileklerinden tutup çektim. Sonra gitti. Eski nişanlısı bipolar hastası olduğunu söylüyordu. H.B.G.’nin omuzlarına baskı uyguladığım doğru değildir. Bu hasta kişinin benim kariyerimi, hayatımı mahvetmesinden korkuyorum. Çalıştığım sektörde çok kadın var onun ile zorla ilişkiye girmem söz konusu değil” dedi.



İfadesi alındıktan sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sanat yönetmeni H.S. ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.