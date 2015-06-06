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'Telefonumu açmıyor' diyen Erdoğan'a Demirtaş'tan yanıt

'Mesele ben değilim, mesele halk, halka karşı özür borçları var'

06 Haziran 2015 16:34

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerine ulaşamadığı yönündeki beyanına, "Kendileri bana ulaşmaya çalışmış olabilir ama önemli olan bana ulaşmaları değil. Orada katliama uğrayan bir halk var, arasınlar onlardan özür dilesinler" şeklinde karşılık verdi.

Selahattin Demirtaş, Sancaktepe ve Pendik'teki mitingiler için Atatürk Havalimanı'na geldi. Diyarbakır mitinginde meydana gelen patlamaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine ulaşamadığı şeklindeki beyanına değinen Demirtaş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Eskişehir’de mitingde konuşuyor ve yine bize saldırıyor. Ne bir başsağlığı ne bir geçmiş olsun ne bir üzüntü beyanı var. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir saat Eskişehir mitinginde konuştu. Bu vahşi katliama, saldırıya dair tek cümle etmedi. Dolayısıyla kendileri bana ulaşmaya çalışmış olabilir ama önemli olan bana ulaşmaları değil. Orada katliama uğrayan bir halk var arasınlar onlardan özür dilesinler, üzüntülerini dile getirsinler. Buyursun Diyarbakır’a gitsinler. Cumhurbaşkanı 77 milyonun cumhurbaşkanı değil mi? Katliamın yapıldığı yere çiçek bıraksın. Mesele ben değilim, mesele halk, halka karşı özür borçları var."

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