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Telefonu şarj etmek isterken akıma kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Cenaze Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

23 Temmuz 2017 17:02

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, cep telefonunu şarj etmek için prizle oynayan 14 yaşındaki İsmail Ataber, elektrik akımını kapılıp yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynamak için şarjı biten cep telefonunu evdeki prize takan İsmail Ataber, elektrik akımına kapıldı. Evdekilerin fark etmesiyle Bozova Devlet Hastanesi'ne götürülen Ataber, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ataber’in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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