Telefonu çalıp, yerine bozuk olanını bıraktılar

BOLU, (DHA)- BOLU\'da, yabancı uyruklu 2 kişi, ikinci el cep telefonu satan iş yerinde beğenip, incelemek için aldıkları telefonun yerine, çalışmayan başka bir telefon bıraktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

​İzzet Baysal Caddesi\'nde dün, Savaş Top\'a ait iş yerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, beğendikleri telefonu incelemek istedi. Savaş Top\'un eşi Özlem Top, telefonu cam tezgahtan çıkarıp verdi. Özlem Top\'un yanlarından ayrılmasını fırsat bilen iki kişiden biri, incelemek için aldığı cep telefonunu cebine koyup, yerine aynı telefona benzeyen bir telefon bıraktı. Özlem Top ile görüşen kişi, daha sonra cep telefonunu uzanarak tezgahın içerisine bıraktı. Şüpheliler, işyerinden ayrıldı.

Bir süre sonra Özlem Top, tezgahtaki telefonlardan birinin farklı olduğunu fark etti. Savaş ve Özlem Top çifti inceledikleri telefonun çalışmadığını görünce, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, cep telefonunu çalanların yabancı uyruklu kişiler olduğunu gören Top çifti, polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



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