Türkiye'de, yılın 9 ayında telefonlar kulaktan düşmedi, parmaklar mesaj için işledi. Söz konusu dönemde aboneler, 141,5 milyar dakika telefonla konuştu, 128,31 milyar adet kısa mesaj attı.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Eylül ayı sonu itibarıyla toplam ses trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,1 arttı. Geçen yılın 9 ayında 126,7 milyar dakika olan toplam ses trafiği, 2012 Eylül sonu itibarıyla 141,5 milyar dakika oldu.

Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,9 artarak 18 milyar lirayı geçti. Diğer işletmecilerin gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31,4 artışla 4,6 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 aylık döneminde sektörün toplam satış büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,2 artarak 22,6 milyar liraya yükseldi.



Yatırımlar azaldı



Telekomünikasyon sektöründe işletmeciler tarafından yapılan yatırım miktarı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azaldı. Geçen yılın 9 ayında toplam yatırım miktarı 3 milyar 873 milyon lira olurken, bu yıl Eylül sonu itibarıyla toplam yatırım miktarı 3 milyar 628 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türk Telekom ve mobil işletmecilerin yaptığı toplam yatırım miktarı yüzde 4,2, diğer işletmecilerin yatırım miktarı da yüzde 10,5 azalış gösterdi.



Sabit telefonda kan kaybı sürüyor



Sabit telefon abone sayısındaki düşüş eğilimi 2012'nin 9 aylık bölümünde devam etti. 2011 yılı sonunda 15,21 milyon olan sabit telefon abone sayısı, Eylül sonu itibarıyla 14 milyona geriledi. Abone sayısındaki azalmaya paralel olarak sabit telefon trafiği de azaldı. Geçen yıl Eylül sonu itibarıyla toplam 16,4 milyar dakika olan sabit telefondan konuşma süresi, bu yılın 9 ayında 14,8 milyon dakikaya düştü.

Buna karşılık cep telefonu abone sayısındaki artış sürdü. 2011 sonu itibarıyla 65,8 milyon olan cep abone sayısı, Eylül sonu itibarıyla 67,2 milyona ulaştı.

Buna paralel olarak cep telefonlarının, toplam telefonla görüşme süresinin içindeki payı arttı. 141,5 milyar dakikalık toplam ses trafiğinin yüzde 89,5'i cep telefonundan gerçekleşti. 9 aylık bölümde cep telefonlarından 126,7 milyar dakika görüşme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 108,7 milyar dakikaydı.

Bu yılın 9 aylık bölümünde cep telefonundan abone başına yapılan telefon görüşmesinin toplamı ortalama 1.885 dakika oldu.



Kısa mesaj sayısı yüzde 5,4 arttı



Türkiye'de yılın 9 aylık bölümünde adeta parmaklar kısa mesaj (SMS)yazmak için işledi. 2011'in 9 ayında 121 milyar 697 bin adet olan SMS sayısı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 5,4 artarak, 128 milyar 310 milyon adete yükseldi. Bir başka ifadeyle 9 ay boyunca abone başına 1,909 adet kısa mesaj atıldı.

SMS'e göre oldukça düşük seviyelerde olan multimedya mesaj (MMS) sayısı da, söz konusu dönemde önemli oranda arttı. Geçen yıl işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş gösteren MMS sayısını, abonelerin akıllı telefonlara yönelmesi de ciddi oranda etkiledi. Geçen yılın 9 ayında 81,6 milyon MMS gönderilirken, bu sayı 2012 Eylül sonu itibarıyla yüzde 173 artışla 222,5 milyon adete çıktı.