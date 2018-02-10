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Telefonla ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu (2) - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Evinde boğazı kesilerek öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından düzelterek yeniden veriyoruz

10 Şubat 2018 14:28

Yazı İşleri Müdürleri\'nin dikkatine
\'Evinde boğazı kesilerek öldürüldü\' başlıklı haberimizi kaynağından düzelterek yeniden veriyoruz.
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Telefonla ulaşılamayan kadın evinde ölü bulundu

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, Ayşe Keltek (65) evinde ölü bulundu. Boğazında bir kesi olan Keltek\'in evdeki camlı kapıya çarparak yaralandığının sanıldığı belirtildi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1783 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gün boyunca telefona cevap vermeyen Ayşe Keltek\'in evine gelen oğlu, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelendi. Bunun üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırdı. Oğluyla birlikte eve giren polis ekipleri, yüzü kanlı olan ve boğazında bir kesi bulunan Keltek\'in kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu, anahtarın da üzerinde bulunduğu belirlendi.
Eşi öldükten sonra yalnız yaşayan Ayşe Keltek\'in cesedi, savcının ve polisin evdeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Keltek\'in, evdeki camlı olan kapıya çarpması nedeniyle boğazında kesi oluştuğunun sanıldığı belirtildi.

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