Telefonla konuşmak için elektrik direğine çıkıyorlar

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Gümüş Köyü\'nde oturanlar cep telefonuyla konuşmak için köyden 3 kilometre uzaklıktaki yüksek yerlere gidip elektrik direğine çıkarak iletişim sağlıyor.

Tehlikeye rağmen elektrik direğindeki konuşmanın çok net olması nedeniyle tercih edildiğini belirten 1100 nüfuslu Gümüş Köyü\'nün Muhtarı Cumali Güngör, köy merkezindeki hiçbir cep telefon hattının çekmediğini söyledi. Elektrik direğine çıkılmaması için uyarılarda bulunduklarını ancak bazılarının bunu dikkate almadığını belirten Cumali Güngör, \"Köy merkezinde telefon çekmiyor. Köylü kardeşlerimiz de 3- 4 kilometre yürüyüp yüksek yerlerde, elektrik direklerinde telefonla konuşmaya çalışıyor. Köyde bir vatandaşımız rahatsızlansa sağlık ekiplerini aramak için o kadar yol yürümemiz yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Köylüler elektrik direklerine çıkıp telefonla görüşüyor bu da çok tehlikeli ama engel olamıyoruz. Yetkililere bu durumla ilgili gerekli dilekçeleri başvuruları yaptık ama sonuç alamadık. Köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz\" dedi.

Elektrikçi olduğu için direğe çıktığını belirten köylülerden Hacı Mehmet Şahin bunun tehlikeli olduğunu ancak net iletişim sağlamak için tercih etmek zorunda kaldığını söyledi. Şehir merkezinde okula giden çocuklarıyla konuşmak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Şahin, \"Hasta yakınlarım var onları sormak için, çocuklarımla konuşmak için mecburum. Neredeyse tüm köyde yaşayan arkadaşlarımız bu durumdan dolayı zorluklar çekiyor. Biz köy halkı olarak bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz\" diye konuştu.



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