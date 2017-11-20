Telefonla 3 milyon liralık dolandırıcılıkta 1 şüpheli tutuklandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıttıkları Alman asıllı Türk vatandaşı 74 yaşındaki Hadise Christine\'nin 3 milyon lira parasını dolandıran, son olarak 1 milyon lira daha almaya gelen dolandırıcılardan biri, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Ula\'ya bağlı Akçapınar Mahallesi\'nde oturan Hadise Christine\'i geçen hafta telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Christine\'i, FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini belirten dolandırıcılar, terör örgütü üyeleri yakalanana kadar üzerindeki ve hesabındaki bütün parayı kendilerine teslim etmesini istedi. Operasyonun tamamlanmasından sonra parayı iade edeceklerini söyleyen dolandırıcılar bir ay içerisinde üç defa Akçapınar Mahallesi\'ne gelerek Christine\'nden 3 milyon lira aldı. Dolandırıcıların tekrar geleceklerini telefonla bildirmelerinden sonra şüphelenen yaşlı kadın, durumu Akyaka Jandarma Komutanlığı\'na bildirdi. Jandarma, dolandırıcıların yakalanması için Christine\'nin Akçapınar Mahallesi\'ndeki evi ve çevresinde 3 gün boyunca önlem aldı. Dün (pazar) akşam saatlerinde gelen şüpheli A.K., parayı alırken evdeki sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KURYE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Kurye olduğunu ileri süren şüpheli A.K., sorgusunda bu iş için dayıları tarafından kendisine 1500 TL para havalei ettiklerini ileri sürdü. A.K. ifadesinde 4 dayısının kendisini Muğla\'ya gönderdiğini, sadece parayı taşıdığını iddia etti. A.K.\'nin jandarma tarafından yakalandığında üzerinde 2 gram esrar da ele geçirildi.

Dolandırıcıların, yaklaşık bir ay önce yaşlı kadını aradıkları ve paranın tamamını almak yerine 4 eşit parçada aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların yaşlı kadının paranın tamamını çekerek dikkat çekmesini engellemek için bu yöntemi tercih ettikleri anlaşıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

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