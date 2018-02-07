Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, banka hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ\'ye para aktarıldığını söyleyip, toplam 27 bin 250 lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 17\'si, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa ve çeşitli kentlerde polise başvuran çok sayıda vatandaş, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı olarak tanıtan kişilerin, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına hesaplarından para aktarıldığını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdıklarını belirten mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu.

Şikâyetlerin ardından harekete geçen polisler yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa\'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 ilde toplam 27 bin 250 lira dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen kişilere ait 37 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 22 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 27 bin 250 lira nakit para, 19 telefon, 10 banka kartı, 20 sim kart, 2 hafıza kartı ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17\'si tutuklandı, 5\'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI