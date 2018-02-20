"Telefondan porno sitelerine girenleri, büyük bir tehlike bekliyor"

Dünyanın en büyük porno sitelerine bulaşan bir virüs özellikle Chrome üzerinden yayılarak güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor. Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, diğer yandan söz konusu virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.

Ayrıca virüs bilgisayarın ekran kartı ve işlemcisini de kullanarak bitcoin üretiyor, yani sırtınızdan para da kazanıyor!

Böylece sizin bilgisayar ve telefonunuzu kullanan hacker'lar sizin gibi yüz binlerce kişinin cihazlarına da bulaştığından ciddi bir bitcoin üretimi yapıyor! Bu tip bir virüsten sakınmak için güvenilir sitelere girin ve virüs programı kullanın.