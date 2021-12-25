Telefondaki ebeveyn, Biden'a üstü kapalı hakaret etti: Let’s Go Brandon

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, "Noel Baba'nın uçuşunu takip eden" çocuklarla telefon konuşmaları yaparken bir ebeveyn ABD liderine "Haydi gidelim Brandon" (Let’s Go Brandon) diyerek üstü kapalı bir şekilde hakeret etti.

Özellikle sağcı çevrelerde "Let’s Go Brandon" ifadesi, "Joe Biden'ı s.keyim" demenin üstü kapalı haline geldi. Slogan, Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından kullanıldı; benzer pankartlar taraftarlar tarafından spor müsabakalarında açıldı. Slogan, bir gazetecinin Nascar yarışçısı Brandon Brown ile yaptığı söyleşi sırasında küfür eden taraftarların “Let’s go Brandon” dediğini söylemesiyle yaygınlaştı.

"Her yıl Noel arifesinde çocuklara hediyeler dağıtmak amacıyla Kuzey Kutbu'ndan dünyayı dolaşmak üzere ayrıldığı söylenen Noel Baba'nın izini sürdüğü belirtilen" NORAD Noel Baba Takibi programında Biden'lar telefonda çocuklarla konuştuç

Telefon konuşmalarından birinin sonunda isminin Jared olduğunu söyleyen bir ebeveyn, "Mutlu Noeller ve Haydi gidelim Brandon" dedi.

Biden rahat bir şekilde yanıt vererek, "Katılıyorum, haydi gidelim Brandon" dedi ve Jared'a "Oregonlu musun?" diye sordu. Jared, telefonu çoktan kapamıştı.

Yarışçı Brandon Brown, isminin Biden'a hakaret etmenin bir yolu haline gelmesine tepki göstermişti.