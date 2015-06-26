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Dünya
Deutsche Welle

Telefonda Ukrayna diplomasisi

ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna krizini ele aldı.

26 Haziran 2015 14:36

 

Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma çabaları kapsamında, ABD Başkanı Barack Obama,
perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, Rusya'nın Minsk Barış Anlaşması'nın
şartlarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca Rus birliklerinin ve silahlarının Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Batı, Moskova'yı Rusya yanlısı ayrılıkçıları Ukrayna'nın doğusunda silah ve birliklerle
desteklemekle suçluyor. Putin ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İki lider aynı zamanda terör örgütü IŞİD ile mücadele ve İran ile devam eden nükleer
müzakereler konusunu da ele aldı.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 15 ay içinde 6 bin 500'den fazla insan hayatını
kaybetti. Minsk anlaşması kapsamında kararlaştırılan ateşkese rağmen hükümet grupları ve
ayrılıkçılar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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