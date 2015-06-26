Telefonda Ukrayna diplomasisi

Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma çabaları kapsamında, ABD Başkanı Barack Obama,

perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, Rusya'nın Minsk Barış Anlaşması'nın

şartlarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca Rus birliklerinin ve silahlarının Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Batı, Moskova'yı Rusya yanlısı ayrılıkçıları Ukrayna'nın doğusunda silah ve birliklerle

desteklemekle suçluyor. Putin ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İki lider aynı zamanda terör örgütü IŞİD ile mücadele ve İran ile devam eden nükleer

müzakereler konusunu da ele aldı.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 15 ay içinde 6 bin 500'den fazla insan hayatını

kaybetti. Minsk anlaşması kapsamında kararlaştırılan ateşkese rağmen hükümet grupları ve

ayrılıkçılar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.