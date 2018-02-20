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Telefonda tartıştı, buluşmada öldürüldü

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, telefonla bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilerle buluşan Levent Karaca (26), silahla vurularak öldürüldü

20 Şubat 2018 17:24

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, telefonla bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilerle buluşan Levent Karaca (26), silahla vurularak öldürüldü.
Olay, dün gece İslahiye- Nurdağı çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre; telefonda görüşüp tartışı kimlikleri belirsiz kişilerle çevreyolunda buluşan Levent Karaca, çıkan kavgada silahla vuruldu. Ağır yaralanan Karaca, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Karaca, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Karaca\'nın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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