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Telefonda inandığı sahte başkomisere 15 bin lirasını kaptırdı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde çiftçi O

21 Ekim 2017 15:04

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde çiftçi O.Y., kendisini \'başkomiser\' diye tanıtan bir kişiye 15 bin lirasını kaptırdı.
Kırklareli\'nin Kayalı Köyü\'nde çiftçi O.Y., polise başvurarak, telefonda başkomiser O.D. olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirdi. Şüpheliden şikayetçi olan O.Y., ifadesinde şunları söyledi:
\"Kimlik bilgilerimin bir olaya karıştığını söyleyerek yazdıracağı hesap numarasına para yatırmamı istedi. \'Olaya karışan kişiyi, sizin yatırdığınız parayı çekerken yakalayacağız\' dedi. Buru üzerine bankaya giderek, hesap numarasını verdiği bankanın Batman şubesinde F.E. adına 15 bin lira yatırdım. Banka görevlileri dolandırılmış olabileceğimi söylediler. Önce böyle bir şey olmadığını söyledim ama sonra dolandırıldığımı anladım.\"
Polis, O.Y.\'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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