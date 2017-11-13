Telefon ve saat gaspına 17 yıl 8 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, mahalleden tanıdığı üniversite ögrencisi Enes İman\'ı (19) otomobiline alarak, cep telefonu ve saatini gasp etiği iddia edilen Nihat Şahankaya\'ya (40), 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Talas ilçesi Bahçelievler mahallesinde geçen 6 Mayıs\'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilinde bekleyen Nihat Şahankaya, aynı mahallede oturan üniversitesite 2.sınıf öğrencisi Enes İman\'ı yanına çağırıp, \"Neredesin?\" diyerek tokat attı. Daha sonra ögrenciyi otomobiline alan Şahankaya, gencin cep telefonunu ve saatini zorla aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Nihat Şahankaya, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanık Nihat Şahankaya savunma yaptı. \'Hakaret, tehdit ve dolandırıcılık\' suçlarından da sabıkalı sanık, \"Yapmadığım bir işten dolayı ceza alıyorum. Ben uyuşturucuya hayır kampanyası düzenlemiş adamım. Bu konuda tanıklarım var. 2 okuyan çocuğum var. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, Nihat Şahankaya\'yı \'gece vakti telefon ve saat gaspı\' ve \'hürriyeti tahdit\' suçlarından 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.