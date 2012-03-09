Telefon tarifesinde kafa karışıklığı bitiyor

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, telefon tarifelerinde abonelerin kafasını karıştıran uygulamaların sona ermesi yönünde adım attı. Kurul, Avea, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un internet sitelerinin, tarifeleri karşılaştıracak bir sisteme uyumlu hale getirilmesini kararlaştırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesinde yayımlanan kararda, nüfusun önemli bir bölümünün elektronik haberleşme sektöründe sunulan hizmetlerden yararlandığı ifade edildi. Artan rekabetin getirdiği yenilikçi uygulamalarla birlikte, elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanan tüketicilerin korunması ile hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ihtiyacının daha da önem kazandığına işaret edilen kararda, ''elektronik haberleşme hizmetleri pazarında yaşanan rekabet ve teknolojik gelişmeler piyasada sunulan hizmetlerin sayısının ve özelliklerinin artmasına yol açmaktadır'' denildi.

İşletmecilerin tüketiciye yönelik çok sayıda farklı tarife seçenekleri sunduğu hatırlatılan kararda, bu durumun tüketiciler ve mevcut aboneler açısından benzer tarifeler arasında karşılaştırma ve seçim yapmayı zorlaştırdığı kaydedildi.

Abonelerin tarife ve paket seçiminde fiyat karşılaştırması desteği sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğu belirtilen kararda, bu sistemin ''tarife şeffaflığı'' kapsamında işletmecilerce oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Kararda, tarifelerini BTK'ya bildirmekle yükümlü bulunan Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Türk Telekomünikasyon AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin internet sitelerinde, kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tarifelerin karşılaştırılmasına imkan sağlayacak gerekli çalışmayı yapmaları istendi.

BTK, 2012 yılı iş planında operatörlerin tarifelerini karşılaştıracak bir sistemin kurulacağını açıklamıştı.