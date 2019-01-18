Telefon şifresini vermek istemediği eşine önce vurdu, sonra yanarak öldü

T24 Haber Merkezi

Endonezya'da yaşayan İlham Cahyani, eşi Dedi Purnama kendisine telefon şifresini vermediği için kavga etti. Cahyani, eşi kendisine vurduktan sonra eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Purnama iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Metro'nun aktardığına göre Purnama evinin çatısında tamirat yaparken eşi Cahyani telefonunun şifresini istedi. Purnama şifresini vermeyi reddedince çift tartışmaya başladı ve Purnama eşi Cahyani'ye vurdu. Çift bunun ardından boğuşmaya başladı ve bir görgü tanığının anlattığına göre Cahyani yanlarında duran benzin bidonunu eline alıp Purnama'nın üzerine döktü, ardından da çakmakla ateşe verdi.

Görgü tanıklarından biri yanan adamı gördükten sonra söndürmek için yanına koştuğunu belirtti. Purnama 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Cahyani ise olayın üzerine tutuklandı.