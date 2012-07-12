Telefon kulübelerinde internet bedava

New York belediyesi, bugün için pek de kullanılmayan ankesörlü telefonları WiFi noktasına çeviriyor. Bu sayede New York caddelerinde yürüyen herkes bu cihazları internete bağlanmak için üstelik ücretsiz olarak kullanacak.

Cep telefonlarının pek de yaygın olmadığı günlerde rağbet gören ve caddelerde kullanılabilen ankesörlü telefonlara artık ihtiyaç oldukça azaldı. Bunu gören New York belediyesi ise halihazırda caddelerde bulunan bu noktaları bugünün teknolojisiyle donatıyor.

Şimdilik Manhattan, Queens ve Brooklyn şehirleri pilot bölge seçildi ve tamamlandığında eyalet genelindeki ankesörlü telefonlar WiFi hotspot noktasına dönüşecek. Ücretsiz olması beklenen bu noktalar ile kullanıcılar telefonlarıyla tabletleriyle internete girebilecek.

New York'ta halihazırda 12 bin 360 adet ankesörlü telefon bulunuyor. (hürriyet)