T24 LogoT24 Logo
Dünya

Telefon kulübelerinde internet bedava

New York'da ankesörlü telefonlar WiFi hotspot noktasına dönüşüyor

12 Temmuz 2012 15:37

New York belediyesi, bugün için pek de kullanılmayan ankesörlü telefonları WiFi noktasına çeviriyor. Bu sayede New York caddelerinde yürüyen herkes bu cihazları internete bağlanmak için üstelik ücretsiz olarak kullanacak.

Cep telefonlarının pek de yaygın olmadığı günlerde rağbet gören ve caddelerde kullanılabilen ankesörlü telefonlara artık ihtiyaç oldukça azaldı. Bunu gören New York belediyesi ise halihazırda caddelerde bulunan bu noktaları bugünün teknolojisiyle donatıyor.

Şimdilik Manhattan, Queens ve Brooklyn şehirleri pilot bölge seçildi ve tamamlandığında eyalet genelindeki ankesörlü telefonlar WiFi hotspot noktasına dönüşecek. Ücretsiz olması beklenen bu noktalar ile kullanıcılar telefonlarıyla tabletleriyle internete girebilecek.

New York'ta halihazırda 12 bin 360 adet ankesörlü telefon bulunuyor. (hürriyet)

ETİKETLER

ABDankesörbedava wifi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24