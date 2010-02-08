Telefon konuşması bedava oluyor

T24 - Türk Telekom ile Türksat arasındaki rekabet halka yarayacak. Türksat, Türk Telekom'un televizyon yayıncılığında rakip olması üzerine telefon hizmeti vermek için çalışma başlattı. VOIP olarak bilinen internet üzerinden telefon hizmeti teknolojisini kullanmaya hazırlanan Türksat'ın, aboneleri arasında ücretsiz görüşme imkanı sunmayı planladığı öğrenildi. 21 şehirde 2 milyondan fazla Kablo TV abonesi bulunan Türksat, telefon hizmeti vermeye başladığında Türk Telekom'un en büyük rakibi olacak.

İnternette rekabet sürüyor

Türk Telekom ile Türksat'ın rekabet ettiği tek alan televizyon yayıncılığı değil. Türksat, Türkiye'deki yaklaşık 6.5 milyon internet abonesinin yüzde 90'ını elinde bulunduran Türk Telekom'un şirketi TTNet'in de rakibi. Türksat son dönemde başlattığı kampanya ile hem televizyon yayını hem de internet hizmetini bir paket olarak sundu. Kurulum ücreti alınmayan ve modem hediye edilen kampanya ile sabit telefon zorunluluğu da yok.