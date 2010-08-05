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Ekonomi

Telefon görüşmesine yeni düzenleme

Uzun süreli konuşma paketleri yoluyla kısa süreli görüşmeleri çok yüksek fiyatlandıran operatörlerin tarifelerine sınır geldi.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Uzun süreli konuşma paketleri yoluyla kısa süreli görüşmeleri çok yüksek fiyatlandıran operatörlerin tarifelerine sınır geldi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil aboneleri koruyan önemli bir karar aldı. Bundan böyle mobil operatörler, hangi kampanya altında olursa olsun 1 dakikanın altındaki telefon görüşmesini en fazla 40 kuruş bedelle ücretlendirebilecek.


Mobil operatörlerin uzun konuşma süreli kampanyalar altında kısa süreli görüşmeleri de yüksek fiyatla ücretlendirmesine engel geldi. Örneğin ‘3 dakikası 80 kuruş’ gibi tarifelerde örneğin 20 saniye konuşana da ‘tarife sözleşmesi uyarınca’ 80 kuruş ödettirildiği gerçeğinden yola çıkan BTK, yeni getirdiği kararla kısa süreli görüşmelere fiyat tavanı koydu.


Karara göre tarifesi ve pakedi ne olursa olsun, operatörler ilk 1 dakikalık görüşme için 40 kuruştan fazla ücret alamayacak. Devam eden ikinci dakika içinse tavan 25 kuru olarak belirlendi. 


BTK’nın kararıyla kullanıcıların fatura dönemi sonunda şok borç rakamlarıyla karşılaşmasının da önüne geçildi.


Kurumun şimdi benzer bir uygulamayı mobil internet paketleri için de yürüttüğü belirtildi. Yakında internet veri paketlerine de süre bazında azami ücret sınırlaması getirilecek.

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