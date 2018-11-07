Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da telefonla aradığı M.T.\'yi (63) adının FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğine karıştığı iddiasıyla para ve altınlarını almaya çalıştığı iddia edilen M.A., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kent merkezinde yalnız oturan M.T. adlı kadını telefonla arayan bir kişi, adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını, kendisini kurtarmak için evdeki para ve altınları gelecek kişiye vermesini söyledi. Kadın evindeki altın ve bilezikleri şüpheli M.A.\'ya vermek üzere hazırlarken, durumdan haberdar olan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Takibe alınan M.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.A.\'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları özellikle telefonla kendilerinden para isteyen kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı, böyle bir durumda derhal polise bilgi vermelerini istedi.