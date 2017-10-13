Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde kendisini polis olarak tanıtarak bir kadından para ve altınlarını isteyen İ.D., suçüstü yakalandı.

Başiskele\'de yaşayan 32 yaşındaki A.U.\'yu dün telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak soruşturma kapsamında altın ve paralarını vermesini istedi. Görüşme bittikten sonra 10 bin 200 lira ve 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını hazırlayan A.U., durumdan şüphelenince polisi aradı. Polis, A.U. ile İ.D. arasında tekrar iletişimi sağlayarak, buluşma yerini ayarladı. A.U. ve şüpheli İ.D., belirlenen adrese gelirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de hazırlıklarını tamamladı ve beklemeye başladı. Ekipler, buluşma noktasında A.U.\'dan para ve altınları teslim alan İ.D.\'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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